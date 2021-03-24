AKOM uyarmıştı: İstanbul’da beklenen kar yağışı etkili oldu

AKOM’dan yapılan açıklamaya göre İstanbul’da karla karışık yağmur bekleniyordu. Beklenen kar yağışı Anadolu yakasında etkili oldu. Lapa lapa yağan kar yağışıyla birlikte Çamlıca tepesi beyaza büründü.

AKOM’dan daha önce İstanbul’da karla karışık yağmur uyarısı yapılmıştı. Yapılan uyarı sonrası Anadolu Yakasında bulunan Çamlıca Tepesine lapa lapa kar yağdı. Aralıklarla birlikte lapa lapa yağan kar Çamlıca Tepesini beyaza bürüdü.

Karla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 62’ye ulaştı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişi ve D-100 Karayolu Bostancı mevkiinde aniden başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Kısa süreli yağan kar, araçların üzerinde ve çatılarda beyaz örtü oluşturdu.

Sabah saatlerinde ise kar etkisini arttırdı. Yollar kısa sürede beyaza büründü trafikte aksamalar yaşanıyor. İBB’nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 08.00 sıralarında kentteki yoğunluk yüzde 62’ye ulaştı.

(İHA-DHA)