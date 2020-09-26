Akkuyu NGS için üretilen reaktör basınç kabı Türkiye’ye gönderildi

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un Mühendislik Bölümü Atommash, inşaatı devam eden Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) ilk ünitesi için 3 yılda ürettiği reaktör basınç kabını Türkiye’ye gönderdi.

12 metre uzunluğa ve 330 ton ağırlığa sahip reaktör basınç kabının üretilmesi neredeyse 3 yıl sürdü. Bundan bir ay önce 4 buhar jeneratörünü Akkuyu NGS’nin inşaat sahasına ulaştıran Atommash, reaktör basınç kabını da göndererek, ilk ünitede yer alan reaktörün birinci devresinin kritik önem taşıyan tüm büyük boyutlu ekipmanlarını sahaya sevk etmiş oldu. Dünyada ‘Yap, İşlet, Sahip Ol’ modeliyle inşa edilen ilk nükleer santral projesi olan Akkuyu NGS, VVER-1200 tipi 3+ nesil 4 reaktörden oluşacak. Her bir reaktörün kapasitesi 1200 MW olacak. Aynı gün Akkuyu NGS için üretilen reaktör basınç kabının yanı sıra, Bangladeş’teki ilk nükleer santral olan Rooppur NGS için imal edilen iki buhar jeneratörü de sevk edildi. Toplam ağırlığı bin tonun üzerinde olan 3 ekipman, taşıyıcılara yüklenerek Tsimlyansk Barajı’nın özel iskelesine nakledilecek.