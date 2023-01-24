Akıllı telefonlar cinselliği de bitirdi
Akıllı telefonlar her geçen gün daha fazla çiftin evliliğini tehdit ediyor. Görüştüğüm çiftlerin hemen hepsi eşlerinin ilgisizliğini telefon ve sosyal medya kullanımına bağlıyor.
Bu problemimizi nasıl çözebilirim?
SORU:
32 yaşında evli bir kadınım. Eşim geceleri akıllı telefondan başka bir şeyle ilgilenmiyor. Dikkatini çekmek için elimden geleni yapıyorum, olmuyor. Bu sorunu nasıl çözebiliriz? N.L./Edirne
Son yıllarda görüştüğüm çiftlerin hemen hepsinde mutlaka eşlerden biri diğerinin ilgisizliğinden şikâyet ederken hemen ardından bu ilgisizliği telefon ve sosyal medya kullanımına bağlıyor. Bu iletişimsizlik ve yabancılaşmadan doğal olarak cinsellikte payını alıyor. Birlikte kaliteli vakit geçirmeyen, beraber sohbet edip çay, kahve içmeyen, birlikte banyo yapıp aynı saatte yatmaya gitmeyen çiftlerde erotik paylaşım eksik kaldığı için cinsel yakınlık da bozuluyor, ihtiyacı olan ilgiyi almadığını düşünen eş kendini kullanılmış hissedebiliyor ve cinsel ilişkiyi reddederek tepkisini göstermeye çalışıyor. Telefon ve sosyal medyanın kontrolsüz kullanımı mutlaka tedavi edilmesi gereken bir bağımlılıktır. Sizin durumunuzda eşinizle birlikte bir uzmandan destek almanız uygun olur.
İlaç kullanmam bir sorun yaratır mı?
SORU:
57 yaşındayım. Genç bir hanımla ikinci evlilğimi yaptım. Eşim cinselliği seviyor ama bende sertleşme sorunu var. Sertleşme sağlayıcı ilaçlar kullanmanın bir sakıncası olur mu? Ö.K./İstanbul
CEVAP:
Ortalama 50 yaşından sonra her erkekte görülecek diye bir kural olmasa da orta ve ileri yaş içinde olan erkekler; yaşamlarını gözden geçirip kendileri için ne yaptıklarını sorgulamaya, genç bir partner aramaya ve kayıplarını fark etmeye başlayabilir. Çok sık yapılan bir başka yanlış da orta yaş krizine giren erkeğin tutkulu bir aşk yaşaması halinde bu sıkıntılı dönemin aşılacağı yanılgısıdır. Erkeklerde yaşlanma ile birlikte yavaş yavaş androjen seviyesindeki düşme meydana gelir. Buna bağlı olarak da sertleşme sorunları yaşanabilir. Sertleşme sağlayıcı ilaçlar bir can simidi görevi görebilir ama özellikle sizin yaşınızdaki kişilerde mutlaka bir doktor kontrolünde kullanılması gerekir. Siz bir yaş krizi yaşıyor olabilirsiniz, daha büyük sıkıntılar yaşamamak için deneyimli bir uzmandan profesyonel destek almanız uygun olur.
Ciddi bir ilişki için ne yapabilirim?
SORU:
34 yaşında bekar bir erkeğim. Hala ciddi bir ilişkim yok. Bu bende büyük sıkıntı yaratıyor. Bana ne önerirsiniz? D.Y./Bursa
CEVAP:
Günümüzde her ne kadar internet ve sosyal medya aracılığıyla karşı cinsle tanışmak kolaylaşsa da kalıcı ve güvenli ilişkiler kurmak gittikçe zorlaşıyor. Bunun üstüne bir de pandemi nedeniyle sokağa çıkma yasakları ve sosyal ilişkilerin azalması eklenince her şey daha da güç olmaya, yalnızlık ve gelecek korkuları artmaya başladı. Buna rağmen toplumun evlenip çocuk sahibi olma baskısı devam ediyor. Yakın ilişki kuramamanın sizi umutsuzluğa ve depresif düşüncelere sürüklediği görülüyor. Bununla birlikte mutlaka evlenmeliyim düşüncesiyle panik halinde verilecek kararlarda sonradan pişmanlık yaratacak sonuçlara neden olabilir. Ülkemizde de uzayan eğitim süreci, ekonomik bağımsızlığın olmaması gibi nedenlerle evlilik yaşı uzamış neredeyse 30’lu yaşlara kadar çıkmıştır. Bizim ülkemizde hala birçok evlilik eş dost aracılığıyla oluyor, çevrenizdeki insanlara uygun biri olduğunda evlenmek istediğinizi söyleyerek yeni insanlarla tanışmanıza aracı olmalarını sağlayabilirsiniz