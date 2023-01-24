Akıllı telefonlar cinselliği de bitirdi

Akıllı telefonlar her geçen gün daha fazla çiftin evliliğini tehdit ediyor. Görüştüğüm çiftlerin hemen hepsi eşlerinin ilgisizliğini telefon ve sosyal medya kullanımına bağlıyor.

Bu problemimizi nasıl çözebilirim?

SORU:

32 yaşında evli bir kadınım. Eşim ge­celeri akıllı telefondan başka bir şeyle ilgilenmiyor. Dikkatini çekmek için elimden geleni yapıyorum, olmuyor. Bu sorunu nasıl çözebiliriz? N.L./Edirne

Son yıllarda görüştüğüm çiftlerin hemen hepsinde mutlaka eşlerden biri diğerinin ilgisizliğinden şikâyet ederken hemen ar­dından bu ilgisizliği telefon ve sosyal medya kullanımına bağlıyor. Bu iletişimsizlik ve ya­bancılaşmadan doğal olarak cinsellikte pa­yını alıyor. Birlikte kaliteli vakit geçirmeyen, beraber sohbet edip çay, kahve içmeyen, birlikte banyo yapıp aynı saatte yatmaya git­meyen çiftlerde erotik paylaşım eksik kaldığı için cinsel yakınlık da bozuluyor, ihtiyacı olan ilgiyi almadığını düşünen eş kendini kullanıl­mış hissedebiliyor ve cinsel ilişkiyi reddede­rek tepkisini göstermeye çalışıyor. Telefon ve sosyal medyanın kontrolsüz kullanımı mutlaka tedavi edilmesi gereken bir bağımlı­lıktır. Sizin durumunuzda eşinizle birlikte bir uzmandan destek almanız uygun olur.

İlaç kullanmam bir sorun yaratır mı?

SORU:

57 yaşındayım. Genç bir hanımla ikinci evlilğimi yaptım. Eşim cinselliği seviyor ama bende sertleşme sorunu var. Sert­leşme sağlayıcı ilaçlar kullanmanın bir sakıncası olur mu? Ö.K./İstanbul

CEVAP:

Ortalama 50 yaşından sonra her erkekte görülecek diye bir kural olmasa da orta ve ileri yaş içinde olan erkekler; yaşamlarını gözden geçirip kendileri için ne yaptıklarını sorgulamaya, genç bir partner aramaya ve kayıplarını fark etmeye başlayabilir. Çok sık yapılan bir başka yanlış da orta yaş krizine giren erkeğin tutkulu bir aşk yaşaması halin­de bu sıkıntılı dönemin aşılacağı yanılgısıdır. Erkeklerde yaşlanma ile birlikte yavaş yavaş androjen seviyesindeki düşme meydana ge­lir. Buna bağlı olarak da sertleşme sorunları yaşanabilir. Sertleşme sağlayıcı ilaçlar bir can simidi görevi görebilir ama özellikle si­zin yaşınızdaki kişilerde mutlaka bir doktor kontrolünde kullanılması gerekir. Siz bir yaş krizi yaşıyor olabilirsiniz, daha büyük sıkıntı­lar yaşamamak için deneyimli bir uzmandan profesyonel destek almanız uygun olur.

Ciddi bir ilişki için ne yapabilirim?

SORU:

34 yaşında bekar bir erkeğim. Hala ciddi bir ilişkim yok. Bu bende büyük sıkıntı yaratıyor. Bana ne önerirsiniz? D.Y./Bursa

CEVAP:

Günümüzde her ne kadar internet ve sosyal medya aracılığıyla karşı cinsle tanışmak kolaylaşsa da kalıcı ve güvenli ilişkiler kur­mak gittikçe zorlaşıyor. Bunun üstüne bir de pandemi nedeniyle sokağa çıkma yasakları ve sosyal ilişkilerin azalması eklenince her şey daha da güç olmaya, yalnızlık ve gelecek korkuları artmaya başladı. Buna rağmen toplumun evlenip çocuk sahibi olma baskısı devam ediyor. Yakın ilişki kuramamanın sizi umutsuzluğa ve depresif düşüncele­re sürüklediği görülüyor. Bununla birlikte mutlaka evlenmeliyim düşüncesiyle panik halinde verilecek kararlarda sonradan piş­manlık yaratacak sonuçlara neden olabilir. Ülkemizde de uzayan eğitim süreci, ekono­mik bağımsızlığın olmaması gibi nedenlerle evlilik yaşı uzamış neredeyse 30’lu yaşlara kadar çıkmıştır. Bizim ülkemizde hala birçok evlilik eş dost aracılığıyla oluyor, çevrenizde­ki insanlara uygun biri olduğunda evlenmek istediğinizi söyleyerek yeni insanlarla tanış­manıza aracı olmalarını sağlayabilirsiniz