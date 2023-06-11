Akılalmaz ihmal: Felakete ramak kaldı!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün açık unuttuğu hafriyat kamyonunun damperi köprüye çarptı. Damper kısmı köprüde asılı kalan kamyon, önce karşı şeride ardından şarampole düştü. O sırada karşı yönden gelen araç sürücüleri felaketten saniyelerle kurtuldu.

İnegöl ilçesinde hafriyat taşıyan Mehmet K. (45), yükünü boşalttıktan sonra kamyonuyla dün saat 15.00 sıralarında yola çıktı. Mehmet K.’nin açık unuttuğu damper Bursa-Ankara kara yolu Kulaca kavşağında köprüye çarptı. Yerinden kopan damper köprüde asılı kalırken, kamyon ise bariyerleri aşarak karşı şeride geçip şarampole düştü.

DAMPER KOPTU KAMYON KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan Mehmet K., itfaiye ekiplerince çıkarılıp, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Mehmet K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAZADAN SANİYELERLE KURTULDULAR

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, kamyonun açık kalan damperinin, çarptığı üst geçitte sıkıştığı ve kamyonun bariyerleri aşıp karşı yöne geçerek şarampole düştüğü görüldü. O sırada karşı yönden gelen araç sürücülerinin, son anda durup, kazadan saniyelerle kurtulması da görüntülere yansıdı.

(DHA)