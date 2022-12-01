Akılalmaz hırsızlık: Kadının gözü önünde cep telefonunu böyle çaldı   

Gaziosmanpaşa’da, alışveriş için geldiği beyaz eşya mağazasında cep telefonunu sehpaya bırakan kadın, hırsızın hedefi oldu. Kadının gözünün önünden cep telefonunu çalan şüpheli, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 30 Kasım Çarşamba günü saat 15.00 sıralarında Yenimahalle’de meydana geldi. Beyaz eşya mağazasına oğluyla gelen kadın, burada beğendiği televizyonu satın aldı. Çalışanlar, satın alınan ürünü hazırlarken, kadın ve oğlu ödemesini yapmak ve ürünle ilgili bilgi almak için başka bir çalışan ile konuşmaya başladı.

Bu sırada cep telefonunu önündeki sehpaya bıraktı. Kadın ve oğlu çalışandan bilgi alırken, karşılarında oturan bir başka müşteri, kadının cep telefonunu gözüne kestirdi. Kısa bir süre sonra ise kadının gözünün önünden yaklaşık 4 bin TL değerindeki cep telefonunu çalarak mağazadan ayrıldı. Yaşanan hırsızlık ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇALIŞANIN TELEFONUNU ÇALDI

Sultangazi’de ise, 28 Kasım Pazartesi günü saat 10.00 sıralarında bir iş yerine gelen kişi, alışveriş yaptıktan sonra kasaya yöneldi. Aldığı ürünün ücretini ödemek isteyen kişi, çalışanın masanın üzerinde bulunan cep telefonunu fark etti. Çalışanı konuşarak oyalayan kişi, masadaki telefonu çaldı. O anlar da iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

(DHA)