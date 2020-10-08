Akhisarspor’dan kongre açıklaması
Haberler Spor

Akhisarspor’dan kongre açıklaması

TFF 1’inci Lig’de bugün yapmayı planladığı olağanüstü kongre, Manisa İl Hıfzıssıha Kurulu’nun 16230 sayılı kanunun koronavirüs ek tedbirleri konulu genelgeleri doğrultusunda ertelenen Akhisarspor, Manisa Valiliği’ne başvurdu.

Yeşil-siyahlı yönetim, kongrenin yapılabilmesi için valilikten izin talebinde bulunulduğunu, talebin uygun görüldüğü takdirde  pandemi önlemlerini alarak genel kurulun düzenleneceğini duyurdu.

Seçim yapılamadığı için daha önce yönetim dışından imza yetkileri verilen Evren Özbey’in başkan olarak resmi görev yapamayacağı Akhisarspor’da yönetim, kulüp faaliyetlerinde aksamaya izin verilmeyeceğini belirterek, “Yönetim kurulumuz seçimli genel kurula kadar kulübümüzün geleceği ve menfaatleri doğrultusunda Evren Özbey’in liderliğinde faaliyetlerini sürdürecektir” açıklaması yaptı.

Akhisar’da taraftarlar ise sosyal medyadan çağrı yaparak kongreye kadar lider değil mevcut yönetimin içinden bir başkan seçilmesini talep etti.

Spor
Bunlarda ilginizi çekebilir
Türkiye Sırbistan maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Türkiye Sırbistan maçı şifresiz kanalda mı?

Türkiye Sırbistan maçı hangi kanalda ve saat kaçta? Türkiye Sırbistan maçı şifresiz kanalda mı?

Rizespor’da iki futbolcunun Covid-19 test sonuçları pozitif

Rizespor’da iki futbolcunun Covid-19 test sonuçları pozitif

Cristiano Ronaldo’nun Covid-19 testi pozitif çıktı

Cristiano Ronaldo’nun Covid-19 testi pozitif çıktı

Akhisarspor’dan kongre açıklaması
Spor