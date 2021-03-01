Akhisar Belediyesine ait araçlar satışa sunulacak
Akhisar Belediyesi tarafından yayınlanan ilana göre Mülkiyeti Akhisar Belediyesine ait araçlar açık teklif usulü ile satılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Ekonomik ömrünü doldurmuş, Akhisar Belediye Başkanlığına ait 48 adet aracın satış ihalesi açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek. İhale tarihi olarak 9 Mart tarihi belirlenirken ihale işlemleri saat 14.00’den itibaren başlayacak.
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