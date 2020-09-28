Akdeniz’de zeytinin ‘yok yılı’

Sofraların en önemli lezzetlerinden olan ve 1’er yıl arayla rekoltede artış veya azalış yaşanan zeytinde, bu sene üreticilerin deyimiyle ‘yok yılı’na denk gelindi. Zeytin üretiminde bir ‘var yılı’, bir ‘yok yılı’ olduğunu ifade eden Zeytinpark Genel Müdürü Vahdet Narin, Akdeniz’de 1 ay içinde başlanacak zeytin hasadında, marttaki 3 günlük çöl sıcağının da etkisiyle yüzde 25-30 düşüş beklendiğini söyledi.

Türkiye’nin en önemli zeytin üretim alanlarından Akdeniz Bölgesi ve özellikle Antalya’da, bu sene zeytin üretiminde hem ‘yok yılı’na denk gelindi hem de mart ayındaki çöl sıcakları, çiçekten yeni meyveye dönen zeytine zarar verdi. Kent merkezinde Antalya Ticaret Borsası’nca (ATB) işletilen ve yaklaşık 20 bin zeytin ağacının bulunduğu Zeytinpark’ta, geçen yıllarda 100 tona kadar ürün elde edilen zeytinlik de çöl sıcaklarında zarar gördü.