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Akdeniz açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz’de, Muğla’nın Seydikemer ilçesinin 80 kilometre açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.37’de Seydikemer’e 80,82 kilometre uzaklıkta 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem 41,08 kilometre derinlikte meydana geldi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, AA muhabirine, depremin kent merkezinde de hissedildiğini belirterek, “Muğla ve ilçelerinde şu an için olumsuz bir durum yok.” dedi. (AA)

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Akdeniz açıklarında 5,4 büyüklüğünde deprem
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