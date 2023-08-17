Akçakoca’da denize girmek yasaklandı
Haberler Gündem

Akçakoca’da denize girmek yasaklandı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı. Cankurtaranlar, yasağa rağmen denize girmek isteyenleri uyardı.

Karadeniz’e kıyısı olan Akçakoca’da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı. Akçakoca Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, “Denizlerimizde yoğun dalga ve akıntı sebebiyle tüm plaj ve sahillerde denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemelerini önemle rica ediyoruz” denildi.

Hoparlörlerle denize girmenin yasak olduğu yönünde uyarı anonsları yapıldı. Ayrıca plajlara yasak olduğunu simgeleyen kırmızı bayraklar asıldı. Yasağa rağmen denize giren kişiler, cankurtaranlar tarafından uyarıldı.

(DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Bakan Işıkhan memura yeni zam teklifini açıkladı

Bakan Işıkhan memura yeni zam teklifini açıkladı

Antalya’da uyuşturucu operasyonu

Antalya’da uyuşturucu operasyonu

Merkez Bankası açıkladı: Kısa vadeli dış borç stoku arttı

Merkez Bankası açıkladı: Kısa vadeli dış borç stoku arttı

Akçakoca’da denize girmek yasaklandı
Gündem