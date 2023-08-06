Akbelen’e desteğe giden çevreciler durduruldu

Akbelen Ormanı’ndaki “Büyük Buluşma” eylemine İzmir’den giden yurttaşlar, 3 noktada jandarma ve polis tarafından durduruldu. Bir yurttaş, “Gücünüz bize mi yetiyor? Biz bu ülkenin doğasını, toprağını, taşını, ağacını korumak için gidiyoruz. Bize engel oluyorsunuz burada. Ayıp” diye tepki gösterdi.

Muğla’nın Milas ilçesinde Akbelen Ormanı’ndaki ağaçların kesilmesini protesto etmek üzere “Büyük Buluşma”ya katılmak için İzmir’den Muğla’ya yola çıkan yurttaşlar, Milas’a 50 kilometre kala ve Milas’a girdikten sonra 3 çevirme noktasında durduruldu.

Milas’a girerken jandarmanın kontrol noktasından geçen yurttaşlar duruma tepki gösterdi. Yurttaşlardan biri jandarma görevlilerine “Gücünüz bize mi yetiyor? Biz bu ülkenin doğasını, toprağını, taşını, ağacını korumak için gidiyoruz. Bize engel oluyorsunuz burada. Ayıp” dedi. Milas’a girdikten sonra ise bu sefer de polisin çevirdiği yurttaşlara GBT kontrolü yapıldı. Bu kontrolden de geçen yurttaşlar bu sefer de şoförün evraklarının kontrol edilmesi için Milas Ören Yolu üzerinde durduruldu. Doğaseverler, bu kontrolün ardından yolculuklarına devam edebildi.

Ormanda eylem için bir araya gelen yurttaşlar, “Yurdunu, suyunu, ormanlarını seven buraya gelsin. Biz mücadeleden vazgeçmiyoruz, Akbelen Ormanı’nı koruyoruz” dediler. (ANKA)