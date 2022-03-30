Akaryakıtta indirim haberi: İşte yeni rakamlar

Motorine dün gecenin ardından bu gece de indirim geliyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmelerde ilerleme kaydedilmesiyle dün petrol fiyatları düşmüştü.

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerde ilerleme sağlandığına dair haberler petrol fiyatlarını düşürürken, akaryakıtta da indirim getirdi.

Motorinin litre fiyatında, bu gece yarısından itibaren 88 kuruş indirim olacak. Dün gece de motorinin litre fiyatında 1 lira 55 kuruş indirim olmuştu.

Benzinde ise fiyat değişimi olmayacak.

Böylece, motorinin litre fiyatı İstanbul’da yaklaşık olarak 21,18 TL’ye, Ankara ve İzmir’de 22,29 TL’ye gerileyecek.

Benzinin litre fiyatı ise İstanbul’da 19,80 TL’de, Ankara’da 19,91 TL’de, İzmir’de 19,92 TL’de kalacak.

Fiyatlar, il ve ilçeler ile akaryakıt firmaları arasında farklılık gösteriyor.

PETROL FİYATLARINDA DÜŞÜŞ

Çin’de corona virüsü vakalarındaki artışın ve alınan sert karantina önlemlerinin talebi azaltacağı beklentisinin yanı sıra Ukrayna ile Rusya arasındaki görüşmeler, petrol fiyatlarında düşüşü beraberinde getirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın bugün Dolmabahçe’de heyetler arasındaki görüşmenin ardından, “diyaloğun devam etmesi için Kiev ve Çernihiv’de askeri operasyonu yavaşlatma kararı aldıklarını” duyurması, petrol fiyatlarındaki düşüşü hızlandırdı.

Geçen hafta 120 doların üzerine çıkan Brent petrolün varil fiyatı, dün 105 dolara kadar geriledi ancak bugün tekrar 112 dolara yükseldi. Bu rakam sene başında 73 dolardı.

MOTORİNE BİR YILDA YÜZDE 243 ZAM

Litre fiyatı geçen yıl benzinde 7,07 TL, motorinde 6,43 TL idi. Bugünkü fiyatlara göre, son bir yılda motorindeki zam oranı yüzde 243, benzindeki zam oranı yüzde 180 oldu.

Yıl başından bu yana ise zam oranı motorinde yüzde 93, benzinde yüzde 61 olarak kayıtlara geçti.

Bu yıl petrol fiyatlarındaki ve dolar kurundaki artış, özellikle son 6 ayda akaryakıt fiyatlarındaki artışta etkili oldu.