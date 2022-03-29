Akaryakıtta indirim geliyor: İşte yeni fiyat

Motorinin litre fiyatında bu gece indirim geliyor. Akaryakıt fiyatları, son dönemde hem vergi artışı hem de petrol fiyatlarındaki artışla hızla yükselmişti.

Son dönemde üst üst zamlarla gündeme gelen akaryakıtta bu gece indirim var.

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 1 lira 55 kuruş indirim yapılacak.

Benzinde ise bu gece fiyat değişimi olmayacak.

Böylece, motorinin litre fiyatı İstanbul’da yaklaşık olarak 22,06 TL’ye gerileyecek. Benzinin litre fiyatı ise 19,80 TL’de kalacak.

PETROL FİYATLARINDA DÜŞÜŞ

Çin’de corona virüsü vakalarındaki artışın ve alınan sert karantina önlemlerinin talebi azaltacağı beklentisinin yanı sıra Ukrayna ile Rusya arasındaki görüşmeler, petrol fiyatlarında düşüşü beraberinde getirdi.

Geçen hafta 120 doların üzerine çıkan Brent petrolün varil fiyatı, bugün 105 dolara kadar geriledi.