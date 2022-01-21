Akaryakıt istasyonu kiralama ihalesi düzenlenecek
Kütahya İl Özel İdaresi mülkiyetindeki akaryakıt istasyonu 5 yıllığına kiraya verilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Kütahya Merkez Gaybi Efendi Mahallesi Atatürk Bulvarında bulunan akaryakıt istasyonu, Kütahya İl Özel İdare toplantı salonunda 3 Şubat 2022 tarihinde düzenlenecek ihaleyle kiralanacak.
İsteklilerin, istenilen belgeleri dosya halinde ihale günü saat 12.30’a kadar İl Encümen Başkanlığı’na vermeleri gerekmektedir.
Gündem