AK Parti, MHP’den gelecek taslağı bekliyor

Hayati Yazıcı röportajı diye okuyunca heyecanlandım… Sonunda şu meşhur seçim yasası… Siyasi partiler kanunu… Anayasa değişikliği ile ilgili bir şeyler öğrenebilecektim. Öyle ya… AK Parti’nin bu işlerle ilgili hazırlığı yapan komisyonunun başında Hayati Yazıcı vardı.

Açtım röportajı… Başladım okumaya…

Seçim Barajı

“Barajı makul bir yere getirme çabamız var. 7 mi olur 5 mi olur… 5 ile 10 arasında bir şey olacak.”

5 mi 10 mu? Böyle bir baraj tarifi olur mu Hayati Bey? İkisininin arasında % 100 fark var. İlahi…

İttifak Barajı

“İttifaklar için baraj düşürülüyor mu? Bunu da tartıştık ama bu çok ihtimal dahilinde değil. Bir yerde mutakabat sağlayacağız.”

Ben bir şey anlamadım… Siz?

Hazine Yardımı

“Kapatma istemi olmaksızın hazine yardımı kesilsin şeklinde bir iddianame düzenleyebilir mi Cumhuriyet Başsavcılığı şeklinde bazı kanaatler var.”

Başsavcılık… İddianame… Pardon anlamadım… Siz yasa koruyucusunuz… Savcılık iddianamesiyle ilginiz ne?

Vekil Transferleri

Kişisel kanaatim birini zorla orada tutmak çok demokratik değil. Bunun yaptırımını millet yapsın…

Eeee… Zaten millet sandıkta yapıyor Hayati Bey… Siz ne yapacaksınız… Onu bi anlatsanız…

Dokunulmazlıklar

Arkadaşlarımız her dosyayı bağlantılarını da dikkate almak suretiyle kararlarını vereceklerdir diye düşünüyorum.

Çok şaşırdık…

★★★

Uzun lafın kısası…

Hayati Bey hiçbir şey söylememiş yani… Daha doğrusu Ak Parti’nin aldığı bir karar yok… Netleşmiş bir düşüncesi yok…

★★★

Bana kalırsa… MHP’den gelecek taslağı bekliyorlar…

2 önemli yasa 1 anayasa değişikliği MHP’nin fırınından çıkacak… Ak Parti de sorumluluğunu üstlenip kamuoyuna sunacak…

Tıpkı HDP’nin kapatma davasında olduğu gibi…

★★★

Ak Partililer… Sessiz sedasız… Bekliyorlar…

HALKIN GERÇEK GÜNDEMİ NE?

En değer verdiğim araştırma şirketlerinin başında Aksoy Araştırma gelir… Ertan Aksoy’un başkanlığındaki şirket belediye seçimlerini tam bilmişti. Sadece seçimler değil pek çok alanda yaptığı kamuoyu yoklamalarıyla da halkın nabzını tutmayı başarır.

Şubat ayı Türkiye monitörü raporunu bana da yolladı Ertan…

Bakın partilerin seçmenlerine göre gündemleri neymiş.

Ak Parti seçmenine göre

-Kanal İstanbul

-HDP’nin kapatılması

CHP seçmenine göre

-Ekonomi ve Hayat Pahalılığı

HDP seçmenine göre

-Kürt Sorunu

-HDP’nin kapatılması

İyi Parti Seçmenine Göre

-Ekonomi ve Hayat Pahalılığı

MHP seçmenine göre

-HDP’nin kapatılması

-Terör ile Mücadele

★★★

İlginç değil mi?

Millet İttifakı hayat pahalılığını gündemin baş sırasına oturtmuş…

Cumhur ise HDP’nin kapatılması ve Kanal İstanbul’u…

HDP’nin ise tek gündemi var… Kürt sorunu ve parti kapatma…

ÖĞRENCİLERDEN ZIYA SELÇUK’A ÇAĞRI VAR

Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk’a öğrencilerden bir çağrı var. İlk yarıda dönem içi sınavlarını erken yapan okullar ile pandemi sonrasına bırakan okulların öğrencileri arasında bir adaletsizlik oluşmuş.

Sınav yapılan okullardaki öğrenciler alelacele hazırlanamadan sınava girmişler…

Sınavı yapmayan okullardaki öğrencilerde tam 5 ay çalışma imkanı bularak sınava giriyorlarmış.

Bu da dönem puanlarında adaletsizlik yaratmış.

Bu durumu dikkate alsanız… Ve bir çözüm bulsanız sayın Bakan….