Ailesiyle kavga edenleri ayırırken vurulan polis, hayatını kaybetti

Diyarbakır’a, görev yaptığı Elazığ’dan izinli olarak gelen polis memuru Veysel Egin (35), Hani ilçesi kırsal Kuyular Mahallesinde yaşayan ailesi ile başka bir ailenin kavgasını ayırırken, pompalı tüfekle vuruldu. Egin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, pompalı tüfeği ateşlediği belirlenen 16 yaşındaki K.D. gözaltına alındı.

Elazığ’da görev yapan Veysel Egin, 3 gün izin alarak dün memleketi Diyarbakır’ın Hani ilçesi kırsal Kuyular Mahallesine geldi. Sabah saatlerinde ailesiyle başka bir ailenin kavga ettiğini gören Veysel Egin, tarafları ayırmaya çalıştı. İddiaya göre, karşı aileden K.D.nin ateşlediği pompalı tüfekle Eğin, yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Egin, ilk müdahalenin ardından Hani İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Hayati tehlikesi bulunan Egin, buradan, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Egin, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Eginin cansız bedeni otopsi için adli tıpa götürülürken, tüfeği ateşleyen K.D. gözaltına alındı. K.D.nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Polis memuru Veysel Eginin evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. Eginin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından kırsal Kuyular Mahallesinde toprağa verilecek. (DHA)