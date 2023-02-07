Ailesini beklerken depremi yaşadı: Beni komşularım kurtardı

İstanbul’a getirilen yaralı depremzedelerden 3 çocuk babası Ebu Talip Uslu (45) yaşadıklarını anlattı. Uslu, “Beni komşularım kurtardı. 3. kattaydım, beni aşağıya indirdiler” dedi.

Semra Uslu, 8 yaşında oğlu Muhammed Hamza Uslu, 16 yaşındaki Zeynep Zişan Uslu ve 19 yaşındaki kızı Gül Ebrar Uslu ile sömestr tatilinde Adıyaman’dan İzmir’e gitti. Su tesisatçılığı yapan baba Ebu Talip Uslu ise iş nedeniyle Adıyaman’da kaldı.

Deprem günü İzmir’den Adıyaman’a doğru yolda olan anne ve çocukları, baba Uslu ile konuşarak sabah saatinde buluşmak için plan yaptı. Ancak deprem Ebu Talip Uslu’yu uykuda yakaladı. Uslu’yu hasar gören binanın 3’üncü katından komşuları kurtardı. Kalça kemiği kırılan Uslu, Adıyaman’dan İstanbul’a sevk edildi.

“KOMŞULARIM KURTARDI, ÇOCUKLARIM İZMİR’DEN GELİYORDU

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Uslu gözyaşları içerisinde yaşadıklarını anlattı. Uslu,

“Depremde kalçam kırıldı, komşularım kurtardı. 3. kattaydım, beni aşağıya indirdiler. Bina henüz yıkılmamıştı. Bina üzerinde siviller çalışıyorlardı. Depremden yarım saat sonra komşularım beni alıp hastaneye götürdü. Benim yaşadığım binanın etrafında 6-7 tane bina yıkılmıştı. Yollarda da bayağı yıkılan binalar vardı. Çocuklarım kurtuldu. Çocuklarım İzmir’den geliyorlardı, sabaha karşı onları alacaktım. Deprem saatinde il dışındalardı. Onlar da Pazarcık yolunun kapalı olmasından kaynaklı geç geldiler. Şimdi orada kavuşmuşlar birbirlerine. Kendi evlerinin önlerinde duruyorlar. İhtiyaçları olunca evden erzak alıyorlar. Oradayken dışarıdan doktorlar geldiler sağ olsunlar. Beni onlar buraya sevk etti. Orada gözünüz ile görebileceğiniz yerin hepsi insan. Adıyaman’ın valiliği, belediyesi yardım çağrısında bulundu. Şimdi ben buradayım, son durum nedir bilmiyorum” dedi. (DHA)