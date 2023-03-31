Ailesi kayıp başvurusu yaptı: Sapanca Gölü’nde cansız bedeni bulundu
Haberler Gündem

Ailesi kayıp başvurusu yaptı: Sapanca Gölü’nde cansız bedeni bulundu

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde, dün ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Hasan Çınarcı’nın (60) Sapanca Gölü’nde cansız bedenine ulaşıldı.

Sapanca Göl Mahallesi Harmanlık yürüyüş yolunda sabah yürüyüşü yapan kişiler, Sapanca Gölü kıyısına yakın yerde su üzerinde hareketsiz duran bir kişiyi gördü. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerince gölden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Sapanca Devlet Hastanesi morgunda kimlik tespiti yapılan kişinin dünden beri kayıp olan ve yakınlarının Sapanca Polis Merkezine kayıp başvurusu yaptığı Hasan Çınarcı olduğu belirlendi.

Hasan Çınarcı’nın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsüne gönderildi. Olayla ilgili polis incelemesi sürüyor.

(DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
İskenderun’da sahil banındaki suların bir kısmı çekildi

İskenderun’da sahil banındaki suların bir kısmı çekildi

3 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren anne intihar etti

3 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren anne intihar etti

Yeni dolandırıcılık yöntemi: Seçmen kaydınızı sorgulayın tuzağı

Yeni dolandırıcılık yöntemi: Seçmen kaydınızı sorgulayın tuzağı

Ailesi kayıp başvurusu yaptı: Sapanca Gölü’nde cansız bedeni bulundu
Gündem