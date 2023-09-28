Ailesi, 4 gündür kayıp Açelya’dan gelecek iyi haberi bekliyor

Sakarya’da, 4 gün önce, ‘Dershaneye gidiyorum’ diyerek evden ayrılan ve geri gelmeyen Açelya Yıldırım’ın (17), annesi Serpil Yıldırım ile babası Yaşar Yıldırım kızlarının hayatından endişe ettiklerini ve eve dönmesini istediklerini söyledi. Ailesinin iyi bir haber beklediği Açelya’nın sosyal medya hesabındaki son paylaşımında ise duygusal şarkıyla ağlayıp kendisini kaydettiği video ortaya çıktı.

Serdivan ilçesinde yaşayan Açelya Yıldırım, pazartesi sabahı, ailesine, ‘Dershaneye gidiyorum’ diyerek evinden ayrıldı. Kızlarının dönmemesi üzerine endişelenen ailesi, durumu polise haber verdi. Polisin, başlattığı çalışmalarda, Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Pembe Kayalar mevkisinde Yıldırım’a ait olduğu belirlenen çanta bulundu. Arama faaliyetleri süren Açelya’nın, kaybolmadan önce, sosyal medya hesabındaki son paylaşımında duygusal şarkı eşliğinde ağlarken, kendini kaydettiği video yer aldığı görüldü.

‘YALVARIYORUM GEL’

Açelya’nın annesi Serpil Yıldırım, “Çok üzgünüm. Bulunmasını istiyorum. Sürekli aradık. Telefonu açık, interneti açık ve kendisine ulaşamadık. En sonunda çantasını bulmuşlar. Ulaştılar bize. Pembe Kayalıklar’ın orada, çanta orada duruyormuş. Telefonu içinde bulmuşlar. Oradan bize ulaştılar. Açelya’cığım lütfen gel. Seni seviyoruz, ne olursa olsun, kabulümsün. Ne olursun gel. Özledik seni. Yalvarıyorum sana gel” dedi.

Baba Yaşar Yıldırım ise “Bir an önce bulunmasını istiyoruz. İyi bir kız, bizim gözümüzde. Hiç bunları yapacağı aklımıza gelmezdi. Bize bir şey söylediği yoktu. Hayatından endişeliyim. 4 gün geçti, 4 gün. Bulunmasını istiyoruz” diye konuştu.

(DHA)