30 bin aile sağlığı çalışanından Sağlık Bakanlığı’na çağrı… Ebe, hemşire, acil tıp teknisyeni ve sağlık memurları, “Açlık sınırında yaşıyoruz, maaş iyileştirmesi yapılmadığı takdirde aile sağlığı merkezleri kapanma noktasına gelebilir” diye isyan etti.

Aile Sağlığı Çalışanları Federasyonu’nun düzenlediği kongrede meslek örgütleri ortak bir deklarasyon yayınladı. Deklarasyona Aile Sağlığı Çalışanları Federasyonu (ASEF), Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), Birlik ve Dayanışma Sendikası (BDS) ve Genel Sağlık İş Sendikası da imza attı.

Antalya’da düzenlenen kongreye yaklaşık 30 bin aile sağlığı çalışanını temsilen yüzlerce ebe, hemşire, acil tıp teknisyeni ve sağlık memuru katıldı. Yayınlanan deklarasyonda şu ifadelere yer verildi:

KOŞULLAR HER GÜN KÖTÜLEŞİYOR

– Aile sağlığı çalışanları olarak şiddet, ek ödeme, ekonomik kriz üçgeninde tüketiliyoruz. Her gün kötüleşen çalışma ve yaşam koşulları karşısında artan iş yükü ve derinleşen yoksullukla savaşan biz aile sağlığı çalışanları, açlık sınırında hak edişlerle geçim mücadelesi veriyoruz.

EMEKLERİMİZİN KARŞILIĞI YÜZDE 3 MÜ?

– “Beyaz Reform” adı altında yeni bir ek ödeme yönetmeliği çıkarılmış ve iyileştirmeler yapıldığı iddia edilmiştir. Ancak aile sağlığı çalışanları yine üvey evlat muamelesi görmüştür. Emeklerimizin karşılığı olarak yüzde 3 oranında iyileştirme reva görülmüştür. Bu ödeme de yerine getirilmesi oldukça zor olan çeşitli şartlara bağlanmıştır. Bunun sonucunda “Tavan ödemesine takıldınız” gerekçesiyle hak etsek bile alamayacağımız ödeme yine reva görülmüştür.

PROFESYONEL OLDUĞUMUZ UNUTULDU

– Aile hekimliği sisteminin olmazsa olmazları biz aile sağlığı çalışanları, Sağlık Bakanlığı tarafından yine yok sayılmış, meslek onurumuz ayaklar altına alınmış, sağlık profesyonelleri olduğumuz unutulmuştur. Ekip anlayışı çerçevesinde aile hekimleri ile uyum içinde koruyucu sağlık hizmeti üretirken, iş barışımızı bozup, sistemi tıkanma noktasına getiren bakanlık yetkililerine sesleniyoruz.

EK ÖDEME ORANI KABUL EDİLEMEZ

– Koruyucu sağlık hizmetlerinin tamamını aile sağlığı çalışanları ve aile hekimleri yerine getirmektedir. Uluslararası toplantılarda övündüğünüz, bir ülkenin gelişmişlik seviyesini gösteren en önemli kriterlerden olan anne-bebek ölüm oranları ve bağışıklama oranları bizlerin sayesinde bu seviyelere gelmiştir. Birim olarak sağlık hizmeti ürettiğimiz göz ardı edilip, sadece poliklinik sayıları üzerinden adaletsizce yönetmeliğe eklenen teşvik ve destek amaçlı yüzde 3 oranında ek ödeme kabul edilemez.

SİSTEMİN TIKANMASI KAÇINILMAZ

– Ürettiğimiz koruyucu sağlık hizmetleri görmezden gelinemez, meslek onurumuz ayaklar altına alınamaz, aile sağlığı çalışanları yok sayılamaz. Eğitimimizin, emeğimizin, ve alın terimizin karşılığını alamadığımız mevcut şartlarda Türkiye’nin her yerinden art arda istifalar gelecek, zaten ülke genelinde yüzde 25’in üzerinde aile sağlığı çalışanı eksiğiyle hizmet veren aile hekimliği sisteminde çalışacak aile sağlığı çalışanı kalmayınca da sistemin tıkanması kaçınılmaz hale gelecektir.

YÖNETMELİK ACİL OLARAK DÜZELTİLMELİ

– Türkiye Cumhuriyeti Devleti aile sağlığı çalışanını yok saymaz, sayılamaz! Yanlış yapılan ödeme adaletsizliği acil düzeltilmelidir. Yayımlanan yönetmelikte kriterler tekrar düzenlenmelidir. Geriye dönük hak edişlerle birlikte hakkaniyetli ödeme talep ediyoruz.