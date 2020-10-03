Ahmet Nur Çebi, Valentin Rosier ile buluştu

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Portekiz kulübü Sporting’den transfer edilen Valentin Rosier ile bir araya geldi.

Siyah-beyazlı kulüpten Başkan Çebi ve 29 yaşındaki Fransız sağ bekin buluşmasıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Başkanımız Ahmet Nur Çebi, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında kadromuza katılan Valentin Rosier ile BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya geldi. Çebi, sıcak bir ortamda geçen buluşmada Rosier’e, ‘Beşiktaş ailesine hoş geldin’ dedi ve başarılar diledi.”