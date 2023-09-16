Ahmet Nur Çebi: Gerekirse seçime de gideriz

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı camiadaki olağanüstü genel kurul çağrısına ilişkin, “Seçim gerekiyorsa oturup konuşuruz. Gerekirse seçime de gideriz, konu Beşiktaş ise gerisi benim için teferruattır” dedi.

Beşiktaş’ta 2023 yılı 2’nci Olağan Divan Kurulu Toplantısı, BJK Akatlar Spor Kompleksi’nde devam ediyor. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Olağan Divan Kurulu Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu. Beşiktaş’ta başkanlık için aday olan isimlerin ne kadar çok olursa o kadar iyi olacağını belirterek, “Olağanüstü seçim isteyenler var. Bunların olması bize zarar vermez, bize katkı sağlar. Adayları üzecek bir şey yapamamam gerektiğini biliyorum. Onlara ben ‘başkanım’ diye hitap edeceğim. Onlara destek vereceğim, onları kucaklayacağım. Seçim gerekiyorsa oturup konuşuruz. Gerekirse seçime de gideriz. Konu Beşiktaş ise gerisi benim için teferruattır. Şampiyonluk yolunda futbol takımı ve diğer şubelere destek verelim. Birlik ve beraberlik içinde olalım. Şampiyonluk yolunda birlikte olalım. Sonunda sandığı koyarız gerekli değerlendirmeyi yaparız” ifadelerini kullandı.

“BİZ BU SENE ŞAMPİYON OLACAĞIZ”

Siyah-beyazlı camiaya birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Çebi, teknik direktör Şenol Güneş döneminde futbol takımının performansına değinerek “24 maçta 20 galibiyet, 4 beraberlik aldık. Biz bu sene şampiyon olacağız. Futbolcularımızı rahatsız edecek davranışlar içinde bulunmayalım” şeklinde konuştu.

“BU HAKEMLER GİTSİN’ DİYEN TEK KULÜP BAŞKANIYIM”

Merkez Hakem Kurulu’na (MHK) eleştiride bulunan Çebi, “Merkez Hakem Kurulu’nun içindeki bazı hakemlerle sorunumuz var. Bunlar beceremiyor, yapamıyorlar. Bunların kafası karışık. ‘Bu hakemler gitsin’ diyen tek kulüp başkanıyım. Diğer kulüplerin hakemlerle ilgili ağzını açmaya hakkı yok. Bunu bir tek ben söyleyebilirim” diye konuştu.

“DİĞERLERİNDEN DAHA İYİ DURUMDAYIZ”

Başkan Çebi, mali anlamda pozitif bir durumun olmadığını anlatarak, şunları kaydetti:

“Ancak diğerlerinden daha iyi durumdayız. 2 milyar borcun elimizde olmayan sebeplerden kaynaklandığını belirtmek istiyorum. Elimde olsa bunları da aşağı çekmek isterdim. Birinci hedefimiz hayatta kalmak ve faaliyetlerimizi sürdürmekti. Zor şartlarda kupalar aldık ama bir pandemi vardı. Pandeminin kulübe etkisinin maliyeti 30 milyon Euro oldu. Artan kurun etkisi 18 milyon Euro, devletimizin arttırdığı ekstra vergi 25 milyon lira, 3,5 sene boyunca kadro dışı futbolculardan da 31 milyon Euro oldu. Yayın haklarımız 3,5 sene içinde 40 milyon Euro aşağı geldi. 144 milyon Euro elimizde olmayan nedenlerden kasamıza giremeyecektir.”

“ARTIŞIN ARDINDA YATAN SEBEP SUUDİ ARABİSTAN’DAKİ YÜKSEK ÜCRETLER”

Göreve geldikleri dönemde futbol takımının maaş bütçesinin 61 milyon Euro olduğunu belirten Çebi, “O bütçeyi 34 milyon Euro’ya indirdik. Bunun içinde 8 milyon da faydalanamadığımız oyuncular vardı. Sonra 26-27’ye kadar düşürdük. Daha sonra 31 milyon Euro ve bu sene de 38 milyon Euro maaş bütçemiz var. Artışın ardında yatan sebep de Suudi Arabistan’daki yüksek ücretlerle piyasanın şişirilmesi” diye konuştu.

“BORÇ BANA GÖRE 6 MİLYAR TL”

Yönetim olarak mali anlamda pozitif işler yaptıklarını aktaran Ahmet Nur Çebi, “Borç bana göre 6 milyar TL. 2 milyar TL de mal varlığımızın değerinin artması Beşiktaş için pozitif bir durum. Geldiğimizde 440 milyon Euro olan borç 12 milyar TL olması gerekirken bunu pozitif yönetip 6 milyar TL’de tutmayı başardık. 6,9 açıklanan borcun içinde yaklaşık 400 milyonu vergi anlamında kayda geçirilmiştir. Ayrıca alacakları ve kasamızdaki çeklerle bu borcun 6 milyar olduğunu görmeniz mümkündür. Şirketlerle beraber borcunun 6 milyar lira civarında olduğunu söyleyebiliriz. Ortada iyi bir yönetim var” şeklinde konuştu.

Çebi ayrıca stat ismiyle ilgili gelecek hafta sponsorluk anlaşmasının imzalanacağı bir süreç yaşanacağını aktardı.

(DHA)