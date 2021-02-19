Ahmet Kural ve Sıla davası yeniden görüldü

Oyuncu Ahmet Kural’ın sanatçı Sıla’yı darp ettiği iddiasıyla açılan dava, İstinaf Mahkemesi’nin kararı bozmasının ardından yeniden görüldü. Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı Kural’ın 3 ayrı suçtan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Duruşmada tanık olarak dinlenen Ezgi Sude Tala, olay günü ‘Onu ve seni öldürürüm’ şeklinde hakaretler ve Sıla’nın ‘Ahmet lütfen yapma’ dediğini duyduğunu söyledi.

Oyuncu Ahmet Kural şarkıcı Sıla’yı darp ettiği gerekçesiyle 22 Nisan 2019 tarihinde “hakaret”, “yaralama” ve “tehdit” suçlarından toplamda 1 yıl 4 ay 20 gün hapse çarptırılmıştı. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nin kararının ardından taraf avukatları dosyayı İstinaf Mahkemesi’ne taşımış ve Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı bozarak dosyayı hüküm kurulmak üzere yeniden yerel mahkemeye göndermişti.

Ceza Dairesi dosyanın basit yargılama usulü yönünden yeniden değerlendirilmesi gerektiğini , ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçları yönünden mevcut delillerin değerlendirilmesinde zorunluluk olduğunu ve olay yerinde keşif yapılmasının gerekliliğini bozma kararında gerekçe göstermişti.

Bozma kararının ardından İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulunurken, Ahmet Kural ve Sıla katılmadı.

Sıla “Ahmet lütfen yapma” dedi

Duruşmada tanık olarak dinlenen Ezgi Sude Tala, olay günü sabaha karşı 4-5 sıralarında pencere kenarında arkadaşları ile oturduğunu söyleyerek “Bağırma sesi duyduk hakaret küfür. ‘Onu ve seni öldürürüm’ şeklinde çok net şekilde duydum. Sıla’nın ‘Ahmet lütfen yapma’ dediğini duydum. Vurma sesi duydum. Bunlar 15-20 dakika sürdü. Sesler kesilince biz hiçbir şey yapmadık. Evde uyuyan kişiler vardı ve korktum o yüzden polise haber vermedim. Olay ortaya çıkınca menajerine ulaştık onlar da mahkemeye gidip tanıklık yapmamızı söyledi” şeklinde konuştu.

Tanık beyanının ardından konuşan Sıla’nın avukatı Rezan Epözdemir “Tanık hem tehdidi hem de hakareti çok net şekilde duyduğunu söyledi. İddialarımızı doğruladı. Olayın yaşandığı yerde keşif yapılsın denilmiş ama aynı hava koşullarının yeniden sağlanması, duyma duyusunun subjektif olması ve maliklerin değişmesi nedeniyle fiilen imkansızdır” dedi.

Sanık avukatı ise istinafın bozma kararının uygun olduğunu söyleyerek “Biz defalarca kez keşif yapılsın dedik. İtirazlarımız doğrultusunda İstinaf Mahkemesi kararı bozdu. Biz keşif yapılsın diyoruz” şeklinde beyanda bulundu.

Ahmet Kural hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istendi

Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı olay tarihinde Sıla ve Ahmet Kural arasında önce tartışma yaşandığını ve tartışmanın kavgaya dönüştüğünü söyleyerek “Sanığın katılanı basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde yaraladığı ve hakaret ile tehditte bulunduğu” kanaatine varıldığını söyledi. Savcı Kural hakkında ‘basit yaralama’, ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapis cezası isteminde bulundu.

Sanık avukatları mütalaaya karşı savunma yapmak için mahkemeden süre talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, bir sonraki celse dinlenilmeyen tanığın dinlenilmesine ve keşif konusunun son tanıktan sonra değerlendirilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

(İHA)