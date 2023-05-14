Ahmet Davutoğlu: Milletin oyuna sahip çıkın 
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Ahmet Davutoğlu: Milletin oyuna sahip çıkın 

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Demokratik olgunluk içinde geçen seçimin sonucunu hiç kimse manipülasyonlarla, algı oyunlarıyla değiştiremez. Milletin oyuna sahip çıkın” dedi.

Davutoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Demokratik olgunluk içinde geçen seçimin sonucunu hiç kimse manipülasyonlarla, algı oyunlarıyla değiştiremez. Seçimin kesin sonucu ıslak imzalı tutanakların işlenmesiyle Yüksek Seçim Kurulu verileriyle ortaya çıkacak. Tüm kardeşlerimize sesleniyorum: Sandığımıza sahip çıkın, milletin oyuna sahip çıkın. Kazanacağız” ifadelerini kullandı. (DHA)

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