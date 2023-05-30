Ahmet Akın: Seçim doğal gazı kamu ve emekli maaşlarını düşürecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, AKP’nin seçim öncesi 20 Nisan–31 Mayıs tarihleri arasında konutlarda ücretsiz yaptığı doğal gazı TÜİK’in enflasyon sepetine sıfır fiyat olarak yansıtmasının kamu çalışanları ve emeklilere 6 ay boyunca yapılacak ücret ödemesini negatif yönde etkileyeceğini belirterek, “Seçim doğal gazı kamu ve emekli maaşlarını düşürecek. Doğal gazda enflasyon hesaplamasında sıfır fiyat uygulamasının kabul edilmesi, memur ve emeklilere Haziran 2023’ten sonra altı ay boyunca ödenecek ücreti düşürecek” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, seçim öncesi AKP’nin yaklaşık 1 süreyle doğal gazı ücretsiz vermesinin etkileriyle ilgili yazılı açıklama yaptı. TÜİK’in ücretsiz doğalgazın enflasyon sepetinde sıfır fiyat olarak yansıtılması kararının memur ve emekli maaşlarına yapılacak zammı olumsuz etkileyeceğine ifade eden Akın, şunları kaydetti:

“TEMMUZ 2023’TE YAPILACAK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANINI DÜŞMESİNE NEDEN OLACAK: İktidar; seçim döneminde 20 Nisan ile 31 Mayıs 2023 tarihleri arasında doğalgazın konut tüketiminde bedava olmasına karar vererek bunu müjde olarak sundu. Şimdi TÜİK aldığı kararla mayıs ayında enflasyon hesaplamasında kullanılan sepette doğal gazın ağırlığını sıfır fiyat yönteminin uygulanacağını ilan etti. Bu durum Temmuz 2023’te yapılacak memur ve emekli maaş zam oranını düşmesine neden olacak.

EKSİ YÜZDE 3 OLARAK YANSIMASINI SAĞLAYACAK: Mayıs ayında hesaplanacak enflasyon oranında doğal gazın sıfır fiyat kabul edilmesi; enflasyon sepetinde yaklaşık yüzde 3 olan etkiyi yaklaşık eksi yüzde 3 olarak yansımasını sağlayacak. Bu durum bir ay kullanılan bedava doğalgazın; temmuz ayından itibaren kamu çalışanları ve emekli ücretlerine yapılacak zamda 6 ay boyunca olumsuz yansımasına neden olacak.”

(ANKA)