Ah be kardeşim ahhh!

Sevgili Muharrem…

Önce “Cumhurbaşkanı adayıyım, kazanacağım” diye bir açıklama yaptı.

En güvenilir kamuoyu araştırma şirketlerinin anket sonuçlarında Kemal Bey %48…

Erdoğan %42…

Sen %2…

Kararsızlar %8 çıkınca:

“Günü geldiğinde Kemal Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekilebilirim” dedin…

★

Aradan bir gün geçti…

Kim aradı?..

Ya da…

Kimi aradın bilemem…

Ama…

Süleyman Demirel’in:

“Rüzgârsız havada dönen bir fırıldak görürseniz bilin ki arkasından, bir üfleyen vardır” dediği gibi:

Yine dönmeye başladın…

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Gerekçen çocukları bile güldürecek kadar absürt…

Neymiş…

Erdoğan ile Kılıçdaroğlu ikinci tura kalırlarsa…

İstesen bile:

Tüm oylarını Kılıçdaroğlu’na taşıyamayabilirmişsin…

O nedenle:

Bizzat aday olup mutlaka:

İkinci tura kalmalıymışsın…

★

Sevgili Muharrem…

Cumhurbaşkanı adayı olmak istemen…

Dört yıllık üniversite mezunu olan her yurttaş gibi:

Senin de hakkın…

★

Ama be kardeşim…

Senin bu seçimlerde ikinci tura kalacağını düşünmen bile…

Bırak cumhurbaşkanlığı hayali kurmaya…

Rüyasını görmeye bile hakkın olmadığını gösteriyor…

★

Çünkü Muharrem…

Demokratik cumhuriyetin dibine dinamit koymak hazırlığında çok yol almış olanlara fitil taşıdığını, görmüyor olamazsın…

Arkandan üfleyen rüzgâr:

Millet İttifakı’ndan da gelmediğine göre…

★

Yani sevgili kardeşim…

Kılıçdaroğlu’na telefon edip:

“Beni de ziyaret edin, görüşelim” demeyi kendine yediremediğin için:

Şantaj yaparak:

Bay Kemal’in bizzat senden randevu talep etmesini…

Seni ve 3-5 arkadaşını…

Seçilme garantili yerlerden…

MV adayı göstermesini:

İstiyorsun…

★

Bana sorarsan Kemal Bey:

Milletin hatırı…

Ve geçmişte:

CHP’nin CB adayı yapma yürekliliğini gösterdiği için…

Seni aramalı…

Ama…

★

Her attığın bir ileri adımı…

Hemen takiben…

Geriye doğru attığın iki adım izleyince: Bay Kemal de sana güvenememekte haklı be kardeşim…

★

Sevgili Muharrem…

Seçimden sonra…

Bana göre “imkânsız” diyebileceğim kadar zor olsa da…

Burası Türkiye…

Yani:

“Atı alanın Üsküdar’ı geçme ihtimali” her zaman var…

★

“Eğer bu “imkânsız” gibi ihtimal gerçekleşirse…

“Adam kazandı kardeşim” de desen…

“Böyle olacağını tahmin etmemiştim” deyip halktan özür de dilesen…

Unutma ki:

“Azrail’i gören gözün, tövbesi kabul olmaz…”.

iki taraf da yapıyor

Demokrasi tarihimizde siyaset ilk kez:

Kumara dönüştürüldü…

İşin kötüsü…

Anayasa ve hatta tüm kamu kurumları da:

Kumar masası haline getirildi…

Tabii ki…

Kumarhane sahibinin kim olduğunu:

Herkes biliyor…

★

CHP-HDP görüşmesi öncesi AYM, HDP’nin:

“Sözlü savunma” tarihini seçim sonrasına erteleme talebini:

Kabul etmedi…

★

HDP de zorunlu olarak seçime:

HDP olarak mı?..

Yoksa…

Yeşil Sol Parti olarak mı girip girmeme konusunda:

Kararsız kaldı…

Haliyle:

Görüşme ertelendi…

★

İktidara yakın gazeteler hemen saldırıya geçti…

“CHP seçmenlerinden tepki gördüğü için görüşmeyi iptal etti…”.

★

Oysa…

Millet İttifakı destekçisi medya…

Cumhur İttifakı’nın HÜDAPAR’la ortak olmasını nasıl eleştiriyorsa…

İktidara destek veren arkadaşlar da Millet İttifakı’nın, Kürt siyasi hareketiyle yapacağı görüşmeyi de öyle:

Eleştirebilirlerdi…

★

Ama…

Eleştirmek yerine:

Yalan haber yapmayı tercih ettiler…

★

Ne yazık ki…

Bu ayıbı:

İki taraf da yapıyor…

Akıl, vicdan, sağduyu

Bir an için Erdoğan’ın cumhurbaşkanının anayasadan aldığı yetkiyi kullandığını…

Ve…

Seçim kararını kendisi almış olsa da:

İkinci dönemini tamamlayamadığı için…

Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini:

Kabul edelim…

★

İyi de…

Bu bir içtihat haline gelmez mi?..

★

Erdoğan bu defa da aday olur…

Ve seçilirse…

2028 seçimlerinden bir ay önce de:

“Seçimleri yenileme” kararı alırsa ne olacak?..

★

O seçimleri de kazanırsa…

2033 seçimlerinden bir ay önce de:

“Seçimleri yenileme” kararı alma hakkı doğmuş olmayacak mı?..

★

Yani canlarım…

Erdoğan’ı kendi çıkarları için değerlendirenlerin istedikleri şu:

İçtihat oluşturmak…

Hayatta olduğu sürece…

Son nefesine kadar:

Erdoğan’ı Beştepe’de “Cumhurbaşkanı” olarak yaşatabilmek…

★

Lütfen:

Akıl…

Vicdan…

Ve:

Sağduyu…

Neyin bedeli?

Boynuna kuru soğan asan bir kişi çektiği videoda şöyle diyor:

“Gerekirse kuru ekmek soğan yeriz. Erdoğan’dan vazgeçmeyiz, biz bu oyunlara gelmeyiz…”.

★

Ülen kerata…

Sen oyuna gelsen ne olur…

Gelmesen ne olur…

Zaten kuru soğana razısın…

Ama…

★

Memlekette…

Kuru soğana razı olmayanların:

Suçu ne ki?..

Senin gibi kuru soğana talim edecek zavallılar için:

Bedel ödüyor?..

Kanaatim o ki

Eski Hazine Müsteşarlarımızdan Dr. Mahfi Eğilmez dedi ki:

“Bir Çin Atasözü der ki: ‘Uçurumun kenarında atın yularını çeksen de faydası olmaz’”.

★

Dr. Eğilmez’in bu atasözünü…

Ekonomiyi uçurumun kenarına kadar getirenlerin…

Şimdi…

Geri dönme çabalarının boş olduğunu anlatmak için hatırlattığı:

Kanaatindeyim…

Fıkra bu ya…

Cumhurbaşkanı afet bölgesinde oldukça yaşlı bir amcanın elini sıkmak için uzandı…

Amca, Başkan’ın adını duymuştu ama…

O güne kadar resmini bile görmemişti…

Kendisine doğru uzanan ele çekinerek baktı…

Ancak…

Kendi elini uzatmakta tereddüt etti…

“Sayın Cumhurbaşkanımız” dediler…

Yaşlı amca:

“Duydum” dedi…

“Elini uzatsana…”.

“Tamam ama” diye başladı yaşlı amca, “geri vereceğine ve çok sıkmayacağına söz versin…”.

Yanlış önemseme

“Erdoğan kaybedeceği seçime girmez” diye yazıp konuşmak:

Bir önyargıdır…

Yani…

Henüz kaybetmeden:

“Ya kaybedersek” diye endişelenmek…

“Akşamüzeri yine güneş batacak, karanlığa gömüleceğiz” diye korkup…

Bir daha hiç güneş doğmayacakmış gibi üzülmekten:

Farksızdır…

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Eğer…

Erdoğan kaybedeceği seçime girmeyecek kadar tedbirli olsaydı…

2019 İBB seçimlerini tekrarlatmaz…

İlk seçimde yediği 13 bin oy farkının…

800 bine fırlamasına:

“İmkân” vermezdi…

★

Erdoğan’ı 20 yıldır iktidarda tutan güç:

Kendisinden değil…

Elini taşın altına koymadan…

Onu iktidarda tutarak servet sahibi olanlarla…

Onu iktidardan indirmek için yeterli stratejiyi üretemeyenlerden:

Kaynaklanmaktadır…

Filozofî

Rumen filozof Emil Michel Cioran dedi ki:

“İnsan türü ancak, kendini mahvedene hayran olur…”.

★

Hüsmen ise bunu şu cümlesiyle tanımladı:

“Deve dikeni, Türk Müslümanıysa kendisini

şaaapanı sever be agacım …”.