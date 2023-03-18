Ah be kardeşim ahhh!
Sevgili Muharrem…
Önce “Cumhurbaşkanı adayıyım, kazanacağım” diye bir açıklama yaptı.
En güvenilir kamuoyu araştırma şirketlerinin anket sonuçlarında Kemal Bey %48…
Erdoğan %42…
Sen %2…
Kararsızlar %8 çıkınca:
“Günü geldiğinde Kemal Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekilebilirim” dedin…
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Aradan bir gün geçti…
Kim aradı?..
Ya da…
Kimi aradın bilemem…
Ama…
Süleyman Demirel’in:
“Rüzgârsız havada dönen bir fırıldak görürseniz bilin ki arkasından, bir üfleyen vardır” dediği gibi:
Yine dönmeye başladın…
★
Gerekçen çocukları bile güldürecek kadar absürt…
Neymiş…
Erdoğan ile Kılıçdaroğlu ikinci tura kalırlarsa…
İstesen bile:
Tüm oylarını Kılıçdaroğlu’na taşıyamayabilirmişsin…
O nedenle:
Bizzat aday olup mutlaka:
İkinci tura kalmalıymışsın…
★
Sevgili Muharrem…
Cumhurbaşkanı adayı olmak istemen…
Dört yıllık üniversite mezunu olan her yurttaş gibi:
Senin de hakkın…
★
Ama be kardeşim…
Senin bu seçimlerde ikinci tura kalacağını düşünmen bile…
Bırak cumhurbaşkanlığı hayali kurmaya…
Rüyasını görmeye bile hakkın olmadığını gösteriyor…
★
Çünkü Muharrem…
Demokratik cumhuriyetin dibine dinamit koymak hazırlığında çok yol almış olanlara fitil taşıdığını, görmüyor olamazsın…
Arkandan üfleyen rüzgâr:
Millet İttifakı’ndan da gelmediğine göre…
★
Yani sevgili kardeşim…
Kılıçdaroğlu’na telefon edip:
“Beni de ziyaret edin, görüşelim” demeyi kendine yediremediğin için:
Şantaj yaparak:
Bay Kemal’in bizzat senden randevu talep etmesini…
Seni ve 3-5 arkadaşını…
Seçilme garantili yerlerden…
MV adayı göstermesini:
İstiyorsun…
★
Bana sorarsan Kemal Bey:
Milletin hatırı…
Ve geçmişte:
CHP’nin CB adayı yapma yürekliliğini gösterdiği için…
Seni aramalı…
Ama…
★
Her attığın bir ileri adımı…
Hemen takiben…
Geriye doğru attığın iki adım izleyince: Bay Kemal de sana güvenememekte haklı be kardeşim…
★
Sevgili Muharrem…
Seçimden sonra…
Bana göre “imkânsız” diyebileceğim kadar zor olsa da…
Burası Türkiye…
Yani:
“Atı alanın Üsküdar’ı geçme ihtimali” her zaman var…
★
“Eğer bu “imkânsız” gibi ihtimal gerçekleşirse…
“Adam kazandı kardeşim” de desen…
“Böyle olacağını tahmin etmemiştim” deyip halktan özür de dilesen…
Unutma ki:
“Azrail’i gören gözün, tövbesi kabul olmaz…”.
iki taraf da yapıyor
Demokrasi tarihimizde siyaset ilk kez:
Kumara dönüştürüldü…
İşin kötüsü…
Anayasa ve hatta tüm kamu kurumları da:
Kumar masası haline getirildi…
Tabii ki…
Kumarhane sahibinin kim olduğunu:
Herkes biliyor…
★
CHP-HDP görüşmesi öncesi AYM, HDP’nin:
“Sözlü savunma” tarihini seçim sonrasına erteleme talebini:
Kabul etmedi…
★
HDP de zorunlu olarak seçime:
HDP olarak mı?..
Yoksa…
Yeşil Sol Parti olarak mı girip girmeme konusunda:
Kararsız kaldı…
Haliyle:
Görüşme ertelendi…
★
İktidara yakın gazeteler hemen saldırıya geçti…
“CHP seçmenlerinden tepki gördüğü için görüşmeyi iptal etti…”.
★
Oysa…
Millet İttifakı destekçisi medya…
Cumhur İttifakı’nın HÜDAPAR’la ortak olmasını nasıl eleştiriyorsa…
İktidara destek veren arkadaşlar da Millet İttifakı’nın, Kürt siyasi hareketiyle yapacağı görüşmeyi de öyle:
Eleştirebilirlerdi…
★
Ama…
Eleştirmek yerine:
Yalan haber yapmayı tercih ettiler…
★
Ne yazık ki…
Bu ayıbı:
İki taraf da yapıyor…
Akıl, vicdan, sağduyu
Bir an için Erdoğan’ın cumhurbaşkanının anayasadan aldığı yetkiyi kullandığını…
Ve…
Seçim kararını kendisi almış olsa da:
İkinci dönemini tamamlayamadığı için…
Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini:
Kabul edelim…
★
İyi de…
Bu bir içtihat haline gelmez mi?..
★
Erdoğan bu defa da aday olur…
Ve seçilirse…
2028 seçimlerinden bir ay önce de:
“Seçimleri yenileme” kararı alırsa ne olacak?..
★
O seçimleri de kazanırsa…
2033 seçimlerinden bir ay önce de:
“Seçimleri yenileme” kararı alma hakkı doğmuş olmayacak mı?..
★
Yani canlarım…
Erdoğan’ı kendi çıkarları için değerlendirenlerin istedikleri şu:
İçtihat oluşturmak…
Hayatta olduğu sürece…
Son nefesine kadar:
Erdoğan’ı Beştepe’de “Cumhurbaşkanı” olarak yaşatabilmek…
★
Lütfen:
Akıl…
Vicdan…
Ve:
Sağduyu…
Neyin bedeli?
Boynuna kuru soğan asan bir kişi çektiği videoda şöyle diyor:
“Gerekirse kuru ekmek soğan yeriz. Erdoğan’dan vazgeçmeyiz, biz bu oyunlara gelmeyiz…”.
★
Ülen kerata…
Sen oyuna gelsen ne olur…
Gelmesen ne olur…
Zaten kuru soğana razısın…
Ama…
★
Memlekette…
Kuru soğana razı olmayanların:
Suçu ne ki?..
Senin gibi kuru soğana talim edecek zavallılar için:
Bedel ödüyor?..
Kanaatim o ki
Eski Hazine Müsteşarlarımızdan Dr. Mahfi Eğilmez dedi ki:
“Bir Çin Atasözü der ki: ‘Uçurumun kenarında atın yularını çeksen de faydası olmaz’”.
★
Dr. Eğilmez’in bu atasözünü…
Ekonomiyi uçurumun kenarına kadar getirenlerin…
Şimdi…
Geri dönme çabalarının boş olduğunu anlatmak için hatırlattığı:
Kanaatindeyim…
Fıkra bu ya…
Cumhurbaşkanı afet bölgesinde oldukça yaşlı bir amcanın elini sıkmak için uzandı…
Amca, Başkan’ın adını duymuştu ama…
O güne kadar resmini bile görmemişti…
Kendisine doğru uzanan ele çekinerek baktı…
Ancak…
Kendi elini uzatmakta tereddüt etti…
“Sayın Cumhurbaşkanımız” dediler…
Yaşlı amca:
“Duydum” dedi…
“Elini uzatsana…”.
“Tamam ama” diye başladı yaşlı amca, “geri vereceğine ve çok sıkmayacağına söz versin…”.
Yanlış önemseme
“Erdoğan kaybedeceği seçime girmez” diye yazıp konuşmak:
Bir önyargıdır…
Yani…
Henüz kaybetmeden:
“Ya kaybedersek” diye endişelenmek…
“Akşamüzeri yine güneş batacak, karanlığa gömüleceğiz” diye korkup…
Bir daha hiç güneş doğmayacakmış gibi üzülmekten:
Farksızdır…
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Eğer…
Erdoğan kaybedeceği seçime girmeyecek kadar tedbirli olsaydı…
2019 İBB seçimlerini tekrarlatmaz…
İlk seçimde yediği 13 bin oy farkının…
800 bine fırlamasına:
“İmkân” vermezdi…
★
Erdoğan’ı 20 yıldır iktidarda tutan güç:
Kendisinden değil…
Elini taşın altına koymadan…
Onu iktidarda tutarak servet sahibi olanlarla…
Onu iktidardan indirmek için yeterli stratejiyi üretemeyenlerden:
Kaynaklanmaktadır…
Filozofî
Rumen filozof Emil Michel Cioran dedi ki:
“İnsan türü ancak, kendini mahvedene hayran olur…”.
★
Hüsmen ise bunu şu cümlesiyle tanımladı:
“Deve dikeni, Türk Müslümanıysa kendisini
şaaapanı sever be agacım …”.