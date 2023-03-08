Ağrılı ilişkiyi hafife almayın

Disparoni yani ağrılı cinsel ilişki, birleşme anı geldiğinde vajina girişinde veya daha derinlerde ağrı, acı, yanma, batma gibi istemsiz durumların hissedilmesidir. Önemli bir sorundur çünkü bazen ciddi hastalıkların belirtisi olabilir.

Bu sorunumun çaresi var mı?

SORU:

2 yıldır evli bir kadınım. Hâlâ ilişkiye girerken kaygılanıp kasılıyorum ve ca­nım yanıyor. Eşim bu durumda sabırsız davranıyor ve çabuk sinirleniyor. Bu ağrıdan kurtulmanın, herkes gibi haz almanın bir yolu var mı? K.H./İstanbul

CEVAP:

Disparoni yani ağrılı cinsel ilişki, cinsel ilişkide birleşme anı geldiğinde vaji­na girişinde veya daha derinlerde kasık bölgesinde ağrı, acı, yanma, batma gibi istemsiz durumların hissedilmesidir. Dis­paroni sorununu yaşayan ülkemizde pek çok kadın bulunmaktadır. Organik, psi­kolojik ya da her ikisinin birlikte olduğu durumlar görülebilir. Fiziksel nedenleri ayrı tutarsak disparoninin ülkemizdeki en yaygın nedenleri kadınların cinsel­liğe karşı duyduğu korku, kaygı, fobik reaksiyonlar, partnerle uyumsuzluk, ilk ilişkinin ağrılı-acılı geçmesi ve cinselliğin sadece görev olarak yapılmasıdır. Fiz­yolojik nedenleri önemli hastalıkların habercisi olabildiği için doktora gitmekte geç kalınmamalıdır. Vajinismus sorunuyla benzerlikler gösterdiğinden tanıda zorluk çekilebilir. Uzman eşliğinde çözülebilir bir cinsel işlev bozukluğudur.

Lohusalıkta ilişki yaşanır mı?

SORU:

2 yıldır evli, 8 aylık hamile bir kadınım. İyi bir cinsel hayatım var. Lohusalığın cinsel hayatımızı bozması ve aramıza soğukluk sokmasını istemiyorum. Bebek olduktan kaç gün sonra cinsel ilişkiye girilebilir? Z.E./ Manisa

CEVAP:

Lohusalık sürecinin nasıl geçtiği gebelik sonrasında cinselliğin ne zaman başlayacağı ve nasıl yaşanacağını belirler. Bu süre genel­likle 40 gündür. Kadınlarda annelik güdüsü­nün öne çıkmasına bağlı olarak cinsellikten uzaklaşma, daha fazla ilgi ve şefkate ihtiyaç duyma görülür. Bebekle birlikte uykusuz geceler yaşanması, bebekle sık ilgilenme zorunluluğunun ortaya çıkması, aile yaşan­tısının al tüst olmasına, fiziksel değişim, çiftlerde doğum sonrası cinsel yaşamı gecik­tiren nedenlerin başında gelir. Sizin duru­munuzda eşinizle duygusal paylaşımları, sık sık dokunmayı eksik etmemeniz, her fırsatta erotizme yönelik adımlar atmanız cinsel ha­yata yeniden başlamanızı kolaylaştıracaktır.