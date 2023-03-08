Ağrılı ilişkiyi hafife almayın
Disparoni yani ağrılı cinsel ilişki, birleşme anı geldiğinde vajina girişinde veya daha derinlerde ağrı, acı, yanma, batma gibi istemsiz durumların hissedilmesidir. Önemli bir sorundur çünkü bazen ciddi hastalıkların belirtisi olabilir.
Bu sorunumun çaresi var mı?
SORU:
2 yıldır evli bir kadınım. Hâlâ ilişkiye girerken kaygılanıp kasılıyorum ve canım yanıyor. Eşim bu durumda sabırsız davranıyor ve çabuk sinirleniyor. Bu ağrıdan kurtulmanın, herkes gibi haz almanın bir yolu var mı? K.H./İstanbul
CEVAP:
Disparoni yani ağrılı cinsel ilişki, cinsel ilişkide birleşme anı geldiğinde vajina girişinde veya daha derinlerde kasık bölgesinde ağrı, acı, yanma, batma gibi istemsiz durumların hissedilmesidir. Disparoni sorununu yaşayan ülkemizde pek çok kadın bulunmaktadır. Organik, psikolojik ya da her ikisinin birlikte olduğu durumlar görülebilir. Fiziksel nedenleri ayrı tutarsak disparoninin ülkemizdeki en yaygın nedenleri kadınların cinselliğe karşı duyduğu korku, kaygı, fobik reaksiyonlar, partnerle uyumsuzluk, ilk ilişkinin ağrılı-acılı geçmesi ve cinselliğin sadece görev olarak yapılmasıdır. Fizyolojik nedenleri önemli hastalıkların habercisi olabildiği için doktora gitmekte geç kalınmamalıdır. Vajinismus sorunuyla benzerlikler gösterdiğinden tanıda zorluk çekilebilir. Uzman eşliğinde çözülebilir bir cinsel işlev bozukluğudur.
Lohusalıkta ilişki yaşanır mı?
SORU:
2 yıldır evli, 8 aylık hamile bir kadınım. İyi bir cinsel hayatım var. Lohusalığın cinsel hayatımızı bozması ve aramıza soğukluk sokmasını istemiyorum. Bebek olduktan kaç gün sonra cinsel ilişkiye girilebilir? Z.E./ Manisa
CEVAP:
Lohusalık sürecinin nasıl geçtiği gebelik sonrasında cinselliğin ne zaman başlayacağı ve nasıl yaşanacağını belirler. Bu süre genellikle 40 gündür. Kadınlarda annelik güdüsünün öne çıkmasına bağlı olarak cinsellikten uzaklaşma, daha fazla ilgi ve şefkate ihtiyaç duyma görülür. Bebekle birlikte uykusuz geceler yaşanması, bebekle sık ilgilenme zorunluluğunun ortaya çıkması, aile yaşantısının al tüst olmasına, fiziksel değişim, çiftlerde doğum sonrası cinsel yaşamı geciktiren nedenlerin başında gelir. Sizin durumunuzda eşinizle duygusal paylaşımları, sık sık dokunmayı eksik etmemeniz, her fırsatta erotizme yönelik adımlar atmanız cinsel hayata yeniden başlamanızı kolaylaştıracaktır.