Ağrı’da baraj gölünün yüzeyindeki buzlar çözülmeye başladı

Ağrı’daki Yazıcı Barajı’nda buzla kaplı su yüzeyi, kuraklığın etkisi ve havaların ısınmasıyla çözülmeye başladı.

Kentte kışın dondurucu soğukların etkisiyle yüzeyi aylarca tamamen buzla kaplanan baraj gölü, yılın her döneminde doğa tutkunlarının uğradığı mekanlar arasında yer alıyor.

Baharın gelişiyle havaların ısınmaya başladığı kentte, baraj gölündeki buz kütleleri de çözülmeye başladı.

Buz çözülmesinin devam ettiği baraj gölü, dronla görüntülendi.

Vatandaşlardan Sinan Ergül, AA muhabirine, kışın kurak geçtiğini anlatarak, “Bu sene ocak ayında hiç kar yağmadı, sadece şubatta yağdı. Sadece bir ay kışı yaşadık. Martın ortalarındayız, herhangi bir yağış yok. İnşallah nisan ve mayısta yağış etkili olur, yoksa kurak geçer. Geçen sene çok iyi kar yağdı. Normalde mart ayları çok karlı ve fırtınalı geçer ama bu sene ortada bir şey yok. Barajdaki buzlar da eriyor.” dedi.

(AA)