Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi sürekli işçi alıyor

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilana göre Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi sürekli işçi alımı gerçekleştirecek.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde “Sürekli İşçi” alımı yapılacaktır.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 13.02.2023-17.02.2023 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden çevrimiçi olarak veya Alo 170 – İŞKUR hattı üzerinden başvuru yapabilirler.

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