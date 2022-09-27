Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre İhsan Doğramacı Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ’ne öğretim üyesi alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacak olup, postadaki gecikmeler ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru süresi ilanın Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren başlamaktadır.

Son Başvuru Tarihi: 11.10.2022 Salı günü mesai bitimi.

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