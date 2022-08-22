Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İŞKUR üzerinden işçi alacak

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre İŞKUR üzerinden işçi alımı yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversitemizde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde “Sürekli İşçi” (Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Yaralanan olmalıdır.) alımı yapılacaktır.

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