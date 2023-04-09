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Ağrı Dağı’nda yaşayan kaya sıvacı kuşu kayalıklarda görüntülendi

Kayalıklarda yaşayan nadir kuş türlerinden olan kaya sıvacısı, Iğdır’da yaşam alanında görüntülendi.

Yaban hayatı zenginliğiyle bilinen Ağrı Dağı’nın Iğdır tarafında yaşayan kuş türleri arasında kaya sıvacı (Sitta neumayer) kuşu da yer alıyor.

Dünyada en fazla Türkiye’de yaşayan ve İran, Azerbaycan ile Avrupa’nın doğusunda da görülebilen kaya sıvacısı, kayalık alanlardaki yarlarda, derin çatlaklarda yaşamını sürdürüyor.

Ağrı Dağı’ndaki kayalık alanlarda yaşayan kaya sıvacı kuşları, doğal ortamlarında AA ekibince görüntülendi. (AA)

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Ağrı Dağı’nda yaşayan kaya sıvacı kuşu kayalıklarda görüntülendi
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