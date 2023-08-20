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Ağır hasarlı bina çöktü: Bir işçi enkaz altında kaldı

Gaziantep’te 4 katlı ağır hasarlı bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü; iş makinesi operatörü enkaz altında kaldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Gaziantep’te, Üniversite Bulvarı’ndaki 4 katlı ağır hasarlı bina için yıkım kararı verildi. Kontrollü yıkım sırasında bina, bir anda çöktü; iş makinesi operatörü enkaz altında kaldı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ve AFAD ekipleri, operatörü kurtarılmak için çalışma başlattı. (DHA)

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Ağır hasarlı bina çöktü: Bir işçi enkaz altında kaldı
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