Ağır hasarlı apartmana giren depremzedeleri binadan polis uzaklaştırdı

Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde, yasak olmasına karşın, evlerindeki eşyaları almak için ağır hasarlı binaya giren aile, polisin müdahalesiyle çıktı. Polis ekiplerinin uyarıda bulunduğu aile, bölgeden uzaklaştı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubatta meydana gelen 2 büyük yıkıcı depremin ardından 20 Şubatta da Hatayda 3 dakika arayla 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem oldu. Bu depremlerin ardından hasarlı ve ağır hasarlı binalara giriş yasaklandı. Depremin en çok etkilediği illerden Hatay’da polis ve jandarma ekipleri, vatandaşların evlerine girmemesi için önlem aldı. Ancak tüm önlemlere rağmen, tehlikeye aldırış etmeyen bazı kişiler eşyalarını almak için evlerine girdiği görüldü.

Hatay’ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi’nde bir aile, eşyalarını almak üzere 7 katlı ağır hasarlı apartmana girdi. Binadan seslerin geldiğini ve bazı eşyaların aşağıya atıldığını görenler, durumu devriye gezen polis ekiplerine bildirdi. Ekip otosundan, ‘Depremden dolayı hasarlı binada kimse var mı? Binada kimse varsa baksın. Binalara girmek kesinlikle yasak. Bu girdiğiniz bina ağır hasarlı. Eğer binadaysanız acil şekilde binayı terk edin. Binayı acil şekilde boşaltın’ anonsu yapıldı. Binadakilerin ses vermemesi üzerine, polis ekipleri bina girişine geçip orada bir süre bekledi. Balkona çıkan kişi, aşağı ineceklerini söyledi. Aile daha sonra binadan çıktı.

‘FAZLASIYLA ÖLÜM YAŞANDI BU ŞEHİRDE’

Polis ekipleri, ağır hasarlı binadan çıkan depremzede aileyle konuştu. Bir polis memuru, “Buraya AFAD ekipleriyle girilecek. Son depremlerin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri tekrar tespit yapıyorlar. Binalara yönlendirmeyi ve hasar tespitlerini baştan yapıyorlar. Hayatınızı riske atmayın diyoruz. Kendinizi de kimseyi de zora sokmayın. Yazık, günah orada bir tuğla düşse kafana ne olacak? Zaten fazlasıyla ölüm yaşandı bu şehirde” dedi.

Depremzede ise, Tamam abi sorun yok diyerek cevap verdi. Depremzede aileden bir kişi ekiplere derdini anlatmaya devam edince, bu sefer başka bir polis, “Binalara girmek vatandaşa, memura, herkese yasak. Bana da yasak” diyerek, çevredekileri uzaklaştırıp, kapı girişini şerit ve bankla kapattı. Depremzede aile ise apartman önüne geldikleri araçla, bölgeden uzaklaştı. (DHA)