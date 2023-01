Ağaoğlu: Her zamanki gibi takımımıza, hocamıza güveniyoruz

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu , teknik direktör Abdullah Avcı ile bir araya geldiklerini belirterek, “Alınacak tedbirleri, yapılacak olan çalışmaları, çözüm önerilerini birlikte değerlendirdik” dedi.

Ağaoğlu , AA muhabirine, teknik direktör Abdullah Avcı ile bugün İstanbul’da bir araya geldiklerini ve bu görüşmede genel bir değerlendirme yaptıklarını ifade etti.

Son hafta alınan saha sonuçları ve ileriye dönük olarak kısa ve orta vadede yapacakları çalışmalar ile alacakları önlemler konusunda geniş kapsamlı bir değerlendirmede bulunduklarını vurgulayan Ağaoğlu , şunları kaydetti: