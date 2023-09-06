‘Ağaçlara zarar verme’ tartışmasında karı-kocayı tüfekle öldürüp, intihar etti

Ankara’nın Çubuk ilçesinde Lütfü Topçu (68), daha önceden birbirlerinin bahçesindeki ağaçlara zarar verme meselesi nedeniyle mahkemelik olduğu komşuları İbrahim Bartan (73) ve eşi Nazik Bartan’ı (68) pompalı tüfekle öldürüp, aynı silahla kendi yaşamına son verdi.

Olay, öğleden sonra Aşağıemirler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre komşu olan İbrahim Bartan ile Lütfü Topçu arasında bahçelerindeki ağaçlara zarar verme meselesi nedeniyle husumet oluştu. Ağaç meselesi yüzünden kavga edip mahkemelik oldukları öğrenilen iki komşu, bugün yeniden tartıştı.

Yaşanan gerginliğin ardından Lütfü Topçu, evinden aldığı pompalı tüfekle komşusu İbrahim ve eşi Nazik Bartan’a, evlerinin önünde tankerlerinin tamirini yaptıkları sırada art arda ateş açtı. Karı- koca kanlar içerisinde kalırken, kendi bahçesine giden Lütfü Topçu, aynı tüfeği kendisine de ateşledi.

HEPSİ OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Lütfü Topçu ile İbrahim ve Nazik Bartan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)