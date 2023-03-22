Ağabeyini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

Şişli’deki evinde 26 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Cenk Çağın Ünlü’yü (38) öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan kardeşi Cem İnan Ünlü (28) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Hakim karşısına çıkan Cem İnan Ünlü, ağabeyini öldürmediğini öne sürerek suçlamaları reddetti. Bir oğulları öldürülen, diğer oğulları da hapiste olan anne-baba ise oğullarının ağabeyini öldürdüğünü düşünmediklerini, ancak olayın aydınlatılmasını istediklerini belirttiler.

İstanbul’da bir şarap fabrikasında satış temsilcisi olan Cenk Çağın Ünlü, işe gitmeyince iş arkadaşları 6 Mayıs 2022 günü polise ihbarda bulundu. Çilingirle kapıyı açan polis, Cenk Çağın Ünlü’nün cansız bedenini buldu. Kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından binadan valizle çıkan kişiyi arayan polis, bu kişinin Beyoğlu’nda bir otele yerleştiğini tespit etti.

Ekipler, yaptığı çalışmada oteldeki kişinin maktulün kardeşi Cem İnan Ünlü olduğunu belirledi. Ünlü’nün üzerinde olayda kullandığı bıçak da ele geçirilerek gözaltına alındı. Cem İnan Ünlü polise ve savcılıkta susma hakkını kullandı. Ünlü hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nca iddianame hazırlandı.

DAVA AÇILDI

İddianameye göre, sanık Cem İnan Ünlü okul için bulunduğu Finlandiya’dan dönerek ağabeyinin yanında kalmaya başladı. Cenk Çağın Ünlü’nün işe gitmemesi üzerine çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine polis, çilingirle kapıyı açarak eve girdi. Polis, Cenk Çağın Ünlü’nün cansız bedenini dubleks evin üst kat merdivenin başında buldu. Binanın girişini gören kamera kayıtlarında maktülün 4 Mayıs günü saat 03.09 sıralarında binaya girdiği, sanığın ise sırt çantası, kapüşonlu mont, bir elinde mont, diğerinde poşet bulunur halde ve yüzü maskeli olarak saat 21.01 sıralarında binadan çıktığı tespit edildi.

Sanığın gidiş yolu takip edilerek en son Beyoğlu’ndaki oteller kontrol edildi. Sanığın bir otele 5 Mayıs’ta giriş yaptığı ve 7 Mayıs’ta ayrıldığı, yanındaki valiz ve poşeti geri alacağını belirterek otele bıraktığı belirlendi. Sanık Cem İnan Ünlü saat 20.30 sıralarında otele geri dönünce yakalandı. Ünlü’nün üst aramasında bıçak, maktule ait kırılmış kredi kartı ve üstünde bulunan kanlı elbiseler de ele geçirildi. Sanık polis ve savcılıkta susma hakkını kullandı.

El koyulan eşya üzerine yapılan DNA incelemesinde sanığın genotip özellikleriyle uyumlu olduğu tespit edildi. Adli Tıp Kurumu raporunda da 26 kesici alet yarası ve 25 kesik vasıfta yara belirlendi. İddianamede, olayın gerçekleştiği saatin bilinmediği ve olayın neden kaynaklandığının tespit edilemediği kaydedildi. Sanıkta ele geçirilen bıçak ile maktulü çeşitli yerlerinden birden çok kez bıçakladığı, olay yerinde ele geçirilen tirbüşonu da maktülün vücuduna birden fazla kez sapladığı anlatıldı. Sanık Cem İnan Ünlü’ye “Kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

SANIK SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Cem İnan Ünlü getirildi. Sanık ve şikayetçi avukatların katıldığı duruşmaya öldürülen Cenk Çağın Ünlü ve sanık Cem İnan Ünlünün anne ve babası “şikayetçi” sıfatında katıldı.

“AĞABEYİNE BÖYLE BİR ŞEY YAPACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM”

Sanık Cem İnan Ünlü, suçlamayı kabul etmeyerek ağabeyini öldürmediğini, eve gitmediğini ve görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını ileri sürdü. Baba Nail Ünlü, sanık oğullarının daha önce psikolojik tedavi alması konusunda ısrar ettiklerini ancak kendilerini dinlemediklerini belirterek “Ağabeyi ile arasında ciddi bir tartışmaya şahit olmadım. Sözlü tartışsalar bile fiziksele dönmüyordu. Ağabeyine böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. Bu olayın gerçek failinin araştırılmasını istiyorum. Sadece hadisenin aydınlatılması açısından şikâyetçiyim” dedi.

AİLE OLAYIN AYDINLATILMASI İÇİN ŞİKAYETÇİ OLDU

Ailenin avukatı, “Ailenin bir çocukları mezarda, bir çocukları hapistedir. Aile için çok zor bir durum” diyerek sanığın tam teşekküllü bir hastanede tedavi altına alınması gerektiğini savundu. Anne ise, “Cemin yaptığına inanmıyorum ama olayın aydınlatılması için şikayetçiyim” dedi.

SANIĞIN KOMŞUSU TANIK OLARAK DİNLENDİ

Komşu Sevcan Ç. tanık olarak dinlendi. Sevcan Ç., olay günü akşam saatlerinde markete gittiğini, saat 21.00 saatlerinde dönerken telefonla konuştuğunu belirterek “Binaya girdim en üst kata çıkarken yukarıdan sesler duydum. Poşet karıştırma sesi gibiydi. Cenk Bey çok sessiz yaşayan bir insandı. Üstüm başım çok düzgün değildi. Ben de o halde karşılaşmak istemedim. O yüzden apartmandan çıktım. Benim arkamdan bir kişi çıktı. Kapüşonlu koyu renk kıyafet giymiş biriydi. Elinde poşet vardı. Zor taşıyor gibiydi” dedi.

ADLİ TIP RAPORU BEKLENİYOR

Sanık avukatı tutuklu sanık Cem İnan Ünlünün cezaevinde sıkıntı yaşadığını, 7-8 kez koğuş değiştirdiğini, arkadaşlarıyla anlaşamadığı için ceza aldığını söyleyerek hastanede tedavi altına alınmasın talep etti. Mahkeme, sanığın hastanede tedavi altına alınması talebini reddetti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, sanığın akıl sağlığına ilişkin adli tıp raporunun beklenmesine hükmetti. Duruşma ertelendi.

(DHA)