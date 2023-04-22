Ağabeyini bıçakla öldüren kişi polise teslim oldu

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde ağabeyini uyuduğu sırada bıçaklayarak öldüren zanlı gözaltına alındı.

4 Temmuz Mahallesi 204. Cadde’de ailesiyle ikamet eden E.T. (29), anne ve babası evde olmadığı sırada uyuyan ağabeyi M.C.T’yi (32) henüz bilinmeyen nedenle bıçakladı.

Elinde bıçakla evden çıkarak üzeri kanlı şekilde yaklaşık 1 kilometre yürüyen E.T, yolda karşılaştığı polislere teslim oldu.

Şüphelinin cinayeti işlediğini söylemesi üzerine eve giden ekipler, yapılan kontrollerde M.C.T’nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken katil zanlısının emniyetteki işlemleri sürüyor. (AA)