Afyonkarahisar’da otobüs kazası: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afyonkarahisar ‘da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, çok sayıda yolcu yaralandı.

Diyarbakır’dan Bodrum’a giden sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Dinar Haydarlı yol ayrımı Karabedir Kavşağı’nda devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yolcu yaralandı. (AA)