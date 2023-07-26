Afyonkarahisar’da orman yangını
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Afyonkarahisar’da orman yangını

Afyonkarahisar’da orman yangını çıktı. Ekipler söndürmek için çalışıyor.

Kent merkezindeki Hıdırlık mesire alanının dağlık kısmında yer alan ormanda, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanı görenlerin haber vermesiyle bölgeye ekipler yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ekipler, arazözler ve itfaiye araçlarıyla yangına müdahaleye başlarken, sağlık ve polis ekipleri de bölgede hazır bekletildi.

Yangının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

(DHA)

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