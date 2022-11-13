Afyonkarahisar’da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Afyonkarahisar’da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

E.Y, (30) idaresindeki 35 ACV 055 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Uşak kara yolu Ayvalı köyü kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek devrildi.

Devrilen otomobilin sürücüsü E.Y, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Araçta yolcu olarak bulunan G.D, (38) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı, G.D, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. (AA)

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Afyonkarahisar’da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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