Afrin’de bombalı terör saldırısı: 6 ölü
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Afrin’de bombalı terör saldırısı: 6 ölü

Suriye’nin Afrin ilçesinde bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya ulaştı.

Suriye’nin Halep kentinin kuzeyinde bulunan Afrin ilçesinde bomba yüklü aracın patlamasının ardından bilanço arttı. Dükkanların yer aldığı ve sivillerin yoğun olarak bulunduğu bölgede meydana gelen patlama sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 6’ya yükseldiği bildirildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu aktarıldı.

Saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından gerçekleştirildiği ihtimali üzerinde duruluyor. (İHA)

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