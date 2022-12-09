AFAD’dan personel alımı gerçekleştirecek

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Merkez teşkilatında istihdam edilmek 43 kadroya Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcısı alıyor.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı,

Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atama, Yerleştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde giriş (sözlü) sınavı ile genel idare hizmetleri sınıfına dahil 43 kadroya Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcısı,

Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde giriş (sözlü) sınavı ile genel idare hizmetleri sınıfına dahil 8 kadroya Afet ve Acil Durum Yönetimi Denetçi Yardımcısı,

Taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri çerçevesinde giriş (sözlü) sınavı ile genel idare hizmetleri sınıfına dahil 29 kadroya İl Afet ve Acil Durum Uzman Yardımcısı alımı yapacak.

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