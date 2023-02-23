AFAD’dan deprem bölgesine yeni uyarı

AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, “Birbirini tetikleyerek devam eden depremler sonucunda önümüzdeki günlerde 5’in üzerinde artçı sarsıntılar yaşayabiliriz. Vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durması gerekiyor” ifadelerini kullandı. Öte yandan bir ilçe daha afet bölgesi ilan edildi.

AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, deprem bölgesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Şu ana kadar 8 bin 550 artçı sarsıntının kaydedildiğini ifade eden Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü;

*3 dakikada bir artçı sarsıntı meydana geliyor. Büyük çoğunluğu vatandaşlarımız tarafından hissedilecek büyüklükte.

*Birbirini tetikleyerek devam eden depremler sonucunda önümüzdeki günlerde 5’in üzerinde artçı sarsıntılar yaşayabiliriz. Vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durması gerekiyor.

“EN ÖNEMLİ RİSKLERDEN BİRİ…”

*Depremlerin merkez üslerine yakın illerin ilçelerinde hasarlar görüyoruz. Bu yerleşim alanlarında hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

*Bölgede en önemli risklerden birisi de kaya düşmesi riski. Bölgede değişim yerleşim yerlerinde kaya düşmesi riski altında bulunan yerler var.

BİR İLÇE AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

*Deprem bölgesinde bulunan inşaat altındaki binaların durumu hazırlanacak bir teknik raporla belirlenecek.

*Sivas’ın Gürün ilçesi de genel hayata etkili afet bölgesi ilan edildi.