AFAD’dan deniz seviyesinde yükselme uyarısı
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AFAD’dan deniz seviyesinde yükselme uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay’daki 6,4 ve 5,8 büyüklüklerindeki depremlerin ardından deniz seviyesinde yükselme riskine karşı sahil şeridinden uzak durulması uyarısında bulundu.

AFAD‘ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Hatay’da meydana gelen depremlerin ardından ilgili ekiplerin teyakkuz halinde olduğu ve gelen ihbarlara hızla müdahale edildiği belirtildi.

Saha tarama çalışmalarının devam ettiği aktarılan paylaşımda, “Vatandaşlarımızın, deniz seviyesinde 50 santimetreye kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir.” uyarısı yapıldı. (AA)

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