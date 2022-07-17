AFAD uyardı: Ege ve Akdeniz’e orman yangını, Karadeniz’e kuvvetli yağış ve sel

AFAD, Meteoroloji ile Orman Genel Müdürlüğü art arda yaptıkları açıklamalarla Ege ve Akdeniz Bölgelerindeki vatandaşları aşırı sıcaklar ve orman yangınlarına karşı, Karadeniz Bölgesindeki vatandaşları ise çok kuvvetli yağış konusunda uyardı.

Türkiye’nin bir bölümü mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık ve kuvvetli rüzgarlarla orman yangını riski yaşarken, bir bölümünde ise çok kuvvetli yağışlarla meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirler alınıyor.

AFAD ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü Karadeniz Bölgesi için, kuvvetli yağışlara dikkat çekerek, “Bu gece ilk saatlerden itibaren yağışların Samsun’un doğu kesimleri, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin kıyı kesimlerinde kuvvetli; Giresun’un doğusu, Trabzon’un doğusu ve Rize’nin kıyılarında çok kuvvetli yağış bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” uyarısı yaptı.

Meteoroloji uyarısında ayrıca “Rüzgarın Marmara’nın güneybatısı, Ege kıyıları, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

ORMAN YANGINI UYARISI

Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından hesabından ‘Uyarı’ notuyla yapılan paylaşımda “Orman yangını açısından riskli günler yaşıyoruz. Önümüzdeki üç gün boyunca özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerimizde ormanlık alanların yakınlarında bu riski arttıracak davranışlardan kaçının. Orman yangınına sebebiyet vermenin ciddi bir suç olduğunu unutmayın” uyarısı yaptı.

İzmir, Aydın, Muğla Valilikleri de yaptıkları uyarılarda üç gün etkili olması beklenen yüksek sıcaklık, nem oranının düşmesi ve ani şiddetli rüzgar nedeniyle vatandaşların orman yangınları konusunda duyarlı olmalarını istedi.

Yasaklanan ormanlık alanlara girilmemesi, yol kenarlarına yangına neden olabilecek cam ve pet şişe, sigara izmariti gibi çöplerin bırakılmaması, anız, bahçe ve sera temizliği gibi orman yangınları açısından risk teşkil edecek ateş yakılmaması uyarısında bulundu.

AYDIN KAVRULACAK

Meteoroloji’nin değerlendirmelerine göre Aydın’da 3 gün sürecek sıcaklıklarda termometreler 42 dereceyi gösterecek. 2022’nin en yüksek sıcaklıklarının başladığı, nem oranının azaldığı Aydın’da çocuklar, yaşlılar, hamileler ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları önerildi.