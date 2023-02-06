AFAD: Tsunami tehlikesi yok
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AFAD: Tsunami tehlikesi yok

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden sonra Doğu Akdeniz’de kıyıları etkileyecek herhangi bir tsunami tehlikesi bulunmadığını duyurdu.

AFAD’ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Bugün Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerden sonra şu an itibarıyla Doğu Akdeniz’de kıyılarımızı etkileyecek herhangi bir tsunami tehlikesi bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi. (DHA)

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