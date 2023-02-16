AFAD: Depremzedelere 10 bin TL’lik destek ödemeleri başladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremde konutları hasar görenler için 10 bin TL tutarındaki ‘Hane Başı Destek Ödemeleri’nin başladığını duyurdu.

AFAD’dan yapılan yazılı açıklamada; Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 2 depremin ardından konutları hasar görenlere yönelik 10 bin TL tutarındaki ‘Hane Başı Destek Ödemeleri’nin yapılmaya başlandığı belirtilerek “Hasar tespit çalışmaları sahada devam etmekte olup, çalışmalar sonuçlandıkça ödemeler yapılmaktadır. Ödemeler; AFAD, Çevre Şehircilik ve İklim Değişiklik Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü iş birliği ile kesinleşmemiş hasar tespit verileri üzerinden alınan ikametgah verisi dikkate alınarak gerçekleştirilmektedir. Şu ana kadar 337 bin 933 hanede hasar tespit çalışması tamamlanmış olup ödemelere başlanmıştır. Ödemeler için e-Devlet’ten başvuru şartı aranmamaktadır. Hane Başı Destek Ödemeleri Ziraat Bankası’nda hesabı bulunan vatandaşlarımızın doğrudan hesabına, hesabı bulunmayan vatandaşlarımızın ise TC kimlik numaralarına yapılmaktadır” denildi.

(DHA)