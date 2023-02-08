AFAD deprem bölgesi için acil ihtiyaç listesi yayımladı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin yarattığı yıkım, saat 13.24’te Elbistan ilçesinde yaşanan 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremle katbekat arttı. AFAD, felaketi yaşayan deprem bölgesi için acil ihtiyaç listesi yayımladı.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesindeki 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından, en büyüğü 7,6 ile Elbistan’da olmak üzere, toplam 435’ten fazla depremin meydana geldi.

Facianın üzerinden 2 gün geçmesine rağmen vatandaşların yardım feryatları devam ediyor.

AFAD LİSTE YAYIMLADI

AFAD da deprem bölgesi için ihtiyaç listesi yayımladı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

“Tüm aynî bağışlarınız için illerde valiliklerimiz, ilçelerde kaymakamlıklarımız bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ve tüm AFAD il müdürlüklerimize başvurabilirsiniz.” ifadeleri kullanıldı.

İşte AFAD’ın yayımladığı Öncelikli İhtiyaç Listesi