AFAD açıkladı! 2 kişi hayatını kaybetti, 140 kişi yaralandı
Haberler Gündem

AFAD açıkladı! 2 kişi hayatını kaybetti, 140 kişi yaralandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya’da dün meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki artçı depremde 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 140 kişinin yaralandığını bildirdi.

AFAD’dan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi olan artçı depremde enkazlardan 32 kişi kurtarıldı.

Artçı depremde 2 kişi hayatını kaybetti, 12’si ağır olmak üzere 140 kişi yaralandı, 40 kişinin tedavisi devam ediyor.

Yıkılan 31 binanın 7’sinde yürütülen arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.

Arama kurtarma çalışmaları 650 kişinin yer aldığı ekiplerle sürüyor. (AA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Depremden sonra haber alınamayan Ayşegül için umutlandıran gelişme

Depremden sonra haber alınamayan Ayşegül için umutlandıran gelişme

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

10 yaşındaki Kayıp Erva’nın ambulansa götürülme görüntüsü ortaya çıktı

10 yaşındaki Kayıp Erva’nın ambulansa götürülme görüntüsü ortaya çıktı

AFAD açıkladı! 2 kişi hayatını kaybetti, 140 kişi yaralandı
Gündem